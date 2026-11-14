Android Auto 18.2 prépare un mode clair : que montre déjà la bêta ?

Android Auto 18.2 commence à être distribué aux bêta-testeurs. L’analyse de cette version montre que Google prépare un thème clair pour certains éléments de l’interface. Le réglage général reste indisponible dans la version analysée et Google n’a fourni aucune date de lancement.

Ce que contient la bêta et ce que vous voyez dans la voiture

Dans son analyse des fichiers de la bêta 18.2, 9to5Google indique avoir repéré plus d’une centaine de ressources graphiques remaniées, dont des variantes de boutons. Ces éléments montrent que Google travaille sur le rendu. Ils ne permettent pas de connaître l’apparence finale ni de conclure que les menus clairs sont déjà activables.

Une carte de navigation claire ne suffit pas à identifier la nouveauté. La carte peut suivre ses propres réglages jour et nuit. Le thème en préparation concerne l’interface Android Auto elle-même, notamment les commandes et les menus autour des applications.

Vérifier sa version et la compatibilité de son téléphone

Sur le téléphone, ouvrez la fiche d’Android Auto dans les paramètres des applications pour vérifier le numéro installé. La version d’Android du téléphone se vérifie séparément dans les informations de l’appareil. Selon l’analyse, la bêta 18.2 accepte encore Android 9. Google a annoncé qu’Android 11 deviendrait le minimum, mais cette transition ne correspond pas à l’activation du mode clair.

Si votre objectif est uniquement de rendre la carte plus lisible en plein jour, vérifiez les options d’affichage de votre application de navigation lors du prochain arrêt. La bêta n’est pas nécessaire pour utiliser les réglages déjà proposés sur votre installation.

Si vous cherchez simplement à éclaircir la navigation

À l’arrêt, vérifiez d’abord le réglage jour et nuit de l’application de navigation. Si une carte claire suffit, vous pouvez résoudre votre problème sans changer de version d’Android Auto. Si ce sont les menus ou les commandes autour de la carte que vous voulez éclaircir, surveillez les prochaines versions stables : la présence de ressources graphiques dans la bêta ne garantit ni un nouveau bouton ni le rendu final dans votre voiture.