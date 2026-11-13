Android 18 se précise : nouveautés, calendrier et Pixel qui pourraient le recevoir

Android 18 commence à faire parler de lui, mais le calendrier qui circule reste une estimation. Une première étape vers la mi-février et une version finale en juin 2027 sont évoquées. Google n’a pas confirmé ces dates ni publié la liste complète des appareils concernés.

Ce que les premiers indices permettent de dire

Google documente des effets de flou dans Jetpack Compose, un outil qui aide à construire des interfaces Android. Ces effets peuvent être exploités dans une application. Leur présence dans la documentation ne suffit pas à établir qu’Android 18 modifiera tous les menus du téléphone.

Quels Pixel ont encore une fenêtre de mises à jour ?

Google prévoit cinq ans de mises à jour du système et de sécurité pour les Pixel des générations 6 et 7 listés dans son assistance, et sept ans à partir de la génération Pixel 8. La durée part de la commercialisation initiale. Les familles Pixel 7 à 11 entrent dans les estimations, mais la référence et sa date comptent. Une durée de support en cours reste un indice et la liste officielle du programme bêta sera la référence pour savoir quel modèle peut l’installer.

Dans Paramètres → À propos du téléphone, relevez le nom exact, par exemple Pixel 7a ou Pixel 8 Pro. Retrouvez ce modèle dans la politique de mises à jour de Google et partez de sa première commercialisation, même si vous l’avez acheté d’occasion plus tard. Distinguez ensuite la période de suivi promise de la liste des appareils inscrits au programme bêta. Pour un téléphone de travail, attendez le déploiement stable avant d’envisager une installation.