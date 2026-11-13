Android 17 : la nouvelle bêta Pixel corrige une décharge liée au Bluetooth

Google a commencé à distribuer la quatrième bêta d’Android 17 QPR3. La version DP11.261030.003 corrige notamment une activité Bluetooth excessive en arrière-plan et des redémarrages inopinés. Elle s’adresse aux Pixel inscrits à cette branche de test.

Quatre corrections dans la version du 12 novembre

Outre la consommation Bluetooth, Google liste des fuites de mémoire qui pouvaient ralentir l’interface, faire planter le lanceur ou provoquer un redémarrage. La bêta corrige aussi un clavier parfois tronqué à l’écran et clarifie le message d’erreur que reçoivent certaines applications lorsque d’anciens protocoles TLS sont refusés.

Votre Pixel peut-il la recevoir ?

Les Pixel compatibles commencent au Pixel 6a et vont jusqu’à la série Pixel 11. Si votre appareil est déjà dans le programme Android Beta, ouvrez Paramètres, Système, puis Mises à jour logicielles. Vérifiez le numéro de version plutôt que de vous fier à la date du correctif de sécurité. Si vous utilisez la mise à jour stable de novembre, cette bêta est une branche différente et son correctif Bluetooth ne confirme pas une réparation des incidents de caméra signalés sur la version stable. Consulter les notes de version de Google.