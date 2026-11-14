AMD corrige les écritures inutiles sur le SSD, NVIDIA lance GeForce 621.24

AMD et NVIDIA ont publié deux pilotes le 12 novembre 2026. Adrenalin 26.11.1 corrige des écritures inutiles sur le disque système. GeForce 621.24 ajoute des optimisations pour deux jeux et corrige des problèmes de vidéo et de rendu. Voici à qui ces mises à jour servent.

Radeon : deux causes d’écritures inutiles corrigées

Les notes d’AMD distinguent les écritures au repos, observées sur les Radeon RX 7000 et plus récentes, de celles qui pouvaient se produire au déplacement ou au redimensionnement des fenêtres. Le pilote réduit cette activité à l’avenir. Le nombre d’octets que Windows attribue à un processus ne donne pas directement le volume écrit dans les cellules d’un SSD, et AMD ne chiffre pas une perte d’endurance commune à tous les PC.

Le pilote facultatif est proposé sous Windows 11 et Windows 10 64 bits à partir de la version 21H2 sur les configurations compatibles. Si votre disque restait actif sans raison apparente, comparez l’onglet Disque du Moniteur de ressources avant et après l’installation, avec les mêmes applications ouvertes.

Les problèmes Radeon encore ouverts

Configuration Point à vérifier Radeon RX 7000 Fermeture ou délai de réponse du pilote dans Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Radeon RX 5000 AMD recommande 26.9.1 en cas de problèmes de pilote dans War Thunder. Certaines RX 9000 Cyberpunk 2077 peut planter avec une vidéo sur un deuxième écran, FSR, Anti-Lag et génération d’images. Désactivez cette dernière si vous rencontrez le problème. Dans Phantom Blade Zero, baissez la qualité des cheveux si des artefacts apparaissent. Des zones noires restent signalées dans Modern Warfare Remastered. Ryzen AI Max PRO 400 et Ryzen AI 9 400 Gel possible dans Modern Warfare Remastered après Alt + Tab sur le premier. Sur le second, un écran noir dans Gears of War: Reloaded peut se contourner en passant en mode fenêtré puis plein écran.

Sous Windows 10, Smart Access Memory peut se désactiver après l’installation. AMD signale aussi que des composants de son lot de logiciels d’IA peuvent échouer à l’installation dans certaines régions.

GeForce : jeux, lecture vidéo et logiciels de création

Le Game Ready 621.24, certifié WHQL, prépare Warhammer 40,000: Dawn of War IV et Assetto Corsa Rally. Il accompagne le DLSS 5 dans Where Winds Meet. L’installation du pilote n’étend pas la compatibilité du DLSS 5 à toutes les GeForce.

NVIDIA corrige aussi le débruiteur OptiX de Chaos Vantage en haute résolution et le rendu des couleurs de vidéos H.265 en DJI D-Log dans Photos et Lecteur multimédia de Windows. Aucun nouveau correctif de jeu n’est indiqué. Le pilote Studio 621.24 vise notamment OBS Studio 33, DaVinci Resolve 21.1.1 et la reconstruction des rayons DLSS 4.5 dans Blender 5.3 et Autodesk Arnold 7.5.4.0. Sur un portable, comparez aussi avec la version validée par le constructeur.