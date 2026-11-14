Amazon veut référencer même les produits qu’il ne vend pas : ce qui se prépare

Amazon envisage de référencer des produits vendus ailleurs sur Internet, jusque dans les boutiques qui ne passent pas par sa plateforme. Le projet, baptisé World Product Graph, vise à répondre directement aux questions que les acheteurs posent aujourd’hui à Google, sur Reddit ou sur le site des fabricants.

Pourquoi Amazon veut les fiches des produits qu’il ne vend pas

Vous trouvez un aspirateur sur Amazon, puis ouvrez une autre page pour vérifier si la batterie de votre ancien modèle est compatible. Ce détour résume le problème identifié par l’entreprise. Un document interne consulté par Reuters décrit une base capable de relier les références entre elles, de distinguer les variantes et de préciser quelle génération est la plus récente.

Le projet pourrait combiner les informations transmises directement par certaines marques et les données recueillies sur des sites marchands. Cette distinction compte : une fiche complète permettrait de chercher un accessoire compatible avec une référence précise, mais sa fiabilité dépendrait de la qualité et de la fraîcheur des renseignements recueillis. Une réponse rapide à une question de compatibilité peut toujours conduire au mauvais achat si elle confond deux variantes d’un même produit.

Une base pour les acheteurs et les assistants de shopping

La même base pourrait alimenter les assistants d’achat, chargés de filtrer les références ou de comparer leurs caractéristiques. Si une donnée est déjà structurée, l’assistant peut par exemple chercher un numéro de modèle plutôt que déduire une compatibilité à partir de descriptions commerciales. Pour Amazon, l’intérêt serait aussi de garder les acheteurs sur son site plus longtemps, à un moment où des assistants concurrents cherchent à leur éviter de visiter plusieurs boutiques.

Il existe déjà un précédent aux États-Unis. Avec Shop Direct, Amazon affiche des offres externes et renvoie l’acheteur vers la boutique concernée. Pour certains produits, Buy for Me permet de confier l’achat à Amazon auprès du vendeur tiers. Le World Product Graph vise une question différente : savoir quels produits existent et comment ils se comparent, y compris quand ils ne sont pas disponibles chez Amazon.

Le 1er octobre 2027 figure dans une ébauche

Le document interne mentionne le 1er octobre 2027 comme date souhaitée. Amazon a expliqué qu’un document de réflexion pouvait ne plus correspondre à ses plans. Le calendrier, la liste des marchands couverts et un éventuel accès en France restent à confirmer.

Si l’outil voit le jour, le changement le plus utile pourrait intervenir avant le paiement : retrouver la bonne référence sans ouvrir cinq onglets. Pour évaluer un produit dans la durée, les mesures publiées par des testeurs et les retours d’usage continueront d’apporter des éléments qu’une fiche technique seule ne contient pas.