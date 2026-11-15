Amazfit T-Rex 3 : la carte affiche plus souvent le sens du parcours après la mise à jour

Le logiciel 6.6.14.3 améliore la lecture des cartes sur les montres Amazfit T-Rex 3. Les flèches indiquant le sens du parcours restent visibles à davantage de niveaux de zoom. Vous devriez surtout le remarquer près des embranchements et sur les itinéraires qui se croisent.

La différence se voit quand vous changez de zoom

Le relevé des mises à jour de la semaine relève aussi un dessin plus précis des routes et un calcul de l’allure ajusté en mode GPS automatique. Ces changements répondent à des usages différents. Des routes mieux dessinées aident à situer les chemins alentour. Les flèches, elles, indiquent dans quel sens suivre la ligne de votre parcours.

Pour voir ce qui a changé, chargez un itinéraire connu, zoomez sur un embranchement et élargissez la vue jusqu’à la portion suivante. Vous pourrez vérifier si la direction reste lisible à l’échelle que vous utilisez réellement. La carte reste tributaire de l’itinéraire chargé et de l’état du terrain.

Vérifiez aussi le verrouillage avant de partir

Le détail de la version 6.6.14.3 cite les T-Rex 3, T-Rex 3 Pro et T-Rex Ultra 2. La mise à jour modifie également les raccourcis et les possibilités de verrouillage. Pendant un entraînement, un glissement réveille l’écran tactile verrouillé. Vérifiez la manipulation à l’avance si vous comptez utiliser la montre avec des gants ou sous la pluie.

Pour vérifier la disponibilité, gardez la montre connectée au téléphone et ouvrez sa fiche dans Zepp. Recherchez la rubrique de mise à jour du système. Faites ensuite une séance courte pour repérer les raccourcis qui ont changé avant votre prochaine longue sortie.