Cette application permet à un vieux Nokia de discuter avec ChatGPT et Claude

Un petit écran et un clavier numérique n’empêchent pas forcément de poser une question à une IA. Le développeur Emir Karsiyakali a créé AIKON, une application permettant à certains anciens téléphones Nokia d’accéder à Claude, aux modèles GPT, à Gemini ou à Grok.

Le projet était déjà présenté par son créateur le 4 octobre, avant d’être relayé par TechRadar le 28 octobre. Son intérêt est celui d’une découverte rétro : il ne s’agit pas d’une application Nokia officielle ni d’une annonce de lancement faite aujourd’hui.

L’ancien téléphone affiche les réponses, il ne calcule pas l’IA

La distinction compte. Le mobile sert de point d’accès à des services distants ; il ne fait pas tourner un grand modèle dans sa mémoire. Une connexion reste donc nécessaire.

Sur le site du projet, le développeur indique une compatibilité avec Java ME, MIDP 2.0 et HTTPS, et des essais sur des Nokia Series 40 et S60. Cela ne garantit pas le fonctionnement sur tous les téléphones anciens. Le Nokia 6300 d’origine dépend notamment de la 2G : remettre le logiciel en service ne rétablit pas un réseau mobile fermé.

Un accès à crédits, pas un abonnement ChatGPT sur Nokia

Le service propose des packs de crédits : le premier est affiché à 4,99 dollars pour 5 000 crédits lors de notre consultation. La consommation dépend du modèle et de la longueur des échanges ; ce total ne correspond donc pas à un nombre fixe de questions.

AIKON annonce aussi un mode de lecture pour les longues réponses, la sauvegarde de textes sur le téléphone et plusieurs langues, dont le français. Les fonctions photo et vocales exigent un appareil équipé du matériel correspondant. Ces capacités sont celles décrites par l’éditeur, pas le résultat d’un essai réalisé par Menow.

Ce qui rend le projet amusant est précisément ce décalage : l’accès à des assistants récents passe par un objet que beaucoup associent aux SMS et aux menus Java. Mais le clavier, le petit écran et la connexion conservent leurs contraintes ; l’application ne transforme pas un ancien Nokia en smartphone moderne.