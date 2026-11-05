Accessible IPTV Client expose la lecture et le guide à Siri et Raccourcis. Le projet propose une version 0.8.0, mais ce lecteur ne fournit pas les chaînes et demande une installation particulière.

Cette application IPTV sur iPhone permet de demander une chaîne à Siri

Demander une chaîne à son iPhone plutôt que la chercher dans une longue liste : c’est l’un des usages documentés par Accessible IPTV Client. Ce lecteur pensé pour VoiceOver relie ses fonctions à Siri et à l’application Raccourcis.

Le projet propose une version 0.8.0 datée du 4 novembre sur son catalogue et sur GitHub. Il s’adresse toutefois à des utilisateurs prêts à installer une application autrement que par une fiche App Store classique.

La commande doit retrouver vos propres sources

Le fonctionnement part d’une liste de lecture et, pour les programmes, d’un guide importé. L’utilisateur ajoute sa source, puis ouvre l’application pour charger ces données. Le lecteur ne constitue pas un abonnement et n’apporte pas, à lui seul, un catalogue de chaînes.

La documentation présente des demandes de lecture, de consultation du programme en cours ou de recherche dans le guide. Les formulations prévues par l’application incluent son nom ; un raccourci personnel peut simplifier une demande précise. Ces fonctions ne nécessitent pas toutes Apple Intelligence.

L’intérêt dépasse le confort d’une commande vocale : pour une personne qui utilise VoiceOver, accéder à une chaîne ou à une fonction sans parcourir chaque écran peut réduire le nombre de manipulations.

Siri classique et Siri IA ne sont pas la même promesse

Les notes de version indiquent explicitement que l’intégration destinée à la nouvelle préversion Siri IA d’iOS 27.3 n’est pas active dans ce build. Les actions actuelles de Raccourcis et les commandes Siri documentées ne doivent donc pas être confondues avec cette évolution future.

Le projet distribue des fichiers IPA et décrit une installation avec AltStore. Menow n’a pas testé cette procédure : il ne s’agit pas d’une garantie d’installation immédiate pour tous les utilisateurs français.

Enfin, l’application reste un lecteur : il appartient à l’utilisateur de disposer des accès et autorisations nécessaires aux contenus qu’il ajoute. La bonne raison de s’y intéresser est ici son approche accessible et pilotable à la voix, pas une promesse de télévision gratuite.

Sources : documentation du projet, versions GitHub et miroir Forgejo.

Image : illustration.