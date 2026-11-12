9 Kings passe en version 1.0 sur PC : ce que vous pouvez jouer avec le Game Pass

9 Kings passe en version 1.0 sur PC le 12 novembre. Le jeu de stratégie de Sad Socket rejoint aussi le catalogue PC Game Pass dans sa version finale. Si vous avez repéré son nom dans le calendrier Xbox de la semaine, vérifiez la plateforme avant de lancer une recherche sur votre console : la fiche Microsoft liée par Xbox Wire indique le PC.

Les plateformes confirmées pour la version finale

Dans son communiqué de lancement, l’éditeur Hooded Horse cite Steam, GOG, Epic Games Store et le Microsoft Store sur PC, ainsi que le PC Game Pass. La fiche Microsoft Game Preview explique la confusion : elle apparaît sur le site Xbox, mais la rubrique des appareils compatibles indique uniquement le PC.

Sur un ordinateur Windows, cherchez le titre dans l’application Xbox si vous avez le PC Game Pass. Sur les autres boutiques, vérifiez la fiche du jeu et le statut de la version au moment du lancement. Steam indique une interface et des sous-titres en français.

Un royaume à construire entre les batailles

Vous choisissez un roi et construisez votre royaume à l’aide de cartes. Les unités, bâtiments et améliorations modifient la manière dont votre armée affronte la vague suivante. La question à chaque tour est de savoir s’il vaut mieux renforcer une combinaison qui fonctionne déjà ou investir dans une autre carte qui prendra de la valeur plus tard.

Le jeu mêle ainsi construction, stratégie et parties à recommencer avec d’autres combinaisons. Pour savoir si son rythme vous convient, Steam propose aussi une démo.

Crédit image : Sad Socket / Hooded Horse.