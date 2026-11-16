25 jeux de la première Xbox tournent désormais sur PC, dont TimeSplitters 2

TimeSplitters 2, Morrowind et les deux Knights of the Old Republic font partie des 21 jeux de la première Xbox que Microsoft vient d’ajouter à sa rétrocompatibilité sur PC. Avec les quatre titres déjà disponibles, le catalogue atteint 25 jeux. Ils s’installent sous Windows 11, avec une licence ou un abonnement éligible selon le jeu.

Onze jeux Star Wars et les deux TimeSplitters dans la même vague

Dans sa liste officielle des ajouts, Xbox inclut les deux Battlefront de la première Xbox, aux côtés de Republic Commando et des deux jeux de rôle Knights of the Old Republic. Pour TimeSplitters, la vague couvre le deuxième volet et Future Perfect. Le premier épisode ne figure pas dans cette sélection.

Groupe Jeux Star Wars (11) Star Wars: Battlefront · Star Wars: Battlefront II · Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith · Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy · Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast · Star Wars: Jedi Starfighter · Star Wars: Knights of the Old Republic · Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords · Star Wars: Republic Commando · Star Wars: Starfighter: Special Edition · Star Wars: The Clone Wars Autres ajouts (10) Armed and Dangerous · Disney’s Chicken Little · The Elder Scrolls III: Morrowind · Grabbed by the Ghoulies · Indiana Jones and the Emperor’s Tomb · Red Faction II · Secret Weapons Over Normandy · Thrillville · TimeSplitters 2 · TimeSplitters: Future Perfect Déjà disponibles (4) BLiNX: The Time Sweeper · Conker: Live and Reloaded · Crimson Skies: High Road to Revenge · Fuzion Frenzy

Sur votre PC Windows 11, ouvrez l’application Xbox et connectez-vous avec le compte sur lequel vous achetez vos jeux ou utilisez le Game Pass. Recherchez le titre exact et ouvrez sa fiche. Vérifiez que la fiche mentionne le PC et que le bouton d’installation apparaît avant de payer. Ce repère est particulièrement utile quand un jeu dispose aussi d’une édition PC distincte ou d’un remake portant un nom proche.

Microsoft indique qu’un achat ou un abonnement peut être nécessaire selon le jeu. Parmi les 21 nouveaux titres, Morrowind et Grabbed by the Ghoulies sont explicitement signalés comme accessibles avec le Game Pass, comme les quatre jeux déjà présents. TimeSplitters 2 ne porte pas cette mention dans l’annonce. La disponibilité varie selon le marché. La fiche affichée avec votre compte français reste le meilleur repère pour savoir à quoi vous avez accès.

Clavier et souris pour tous, succès pour quatre jeux

Xbox annonce la prise en charge du clavier et de la souris sur les 25 jeux, ainsi que des améliorations de stabilité et de performances pour les quatre premiers titres arrivés sur PC. Le téléchargement reste nécessaire. Les jeux ne se lancent pas en streaming dans le cadre de cette rétrocompatibilité.

Quatre jeux gagnent des succès Xbox : Knights of the Old Republic, Knights of the Old Republic II, BLiNX et Conker. La nouveauté vaut aussi sur Xbox One et Xbox Series avec la dernière mise à jour système. Certains succès peuvent se débloquer à partir d’une progression déjà enregistrée. Microsoft précise que cela dépend du jeu.