21 jeux de la première Xbox arrivent sur PC, dont les deux Star Wars Battlefront

Microsoft élargit la rétrocompatibilité de la première Xbox sur PC. Vingt et un jeux rejoignent la sélection, dont les deux Star Wars Battlefront d’origine. Ils s’ajoutent aux quatre titres de la première vague. Pour les retrouver sur un PC français, le point à vérifier est la mention « PC » sur la fiche de chaque jeu dans l’application Xbox.

Quels Battlefront arrivent sur PC ?

La liste de Xbox Wire inclut Star Wars Battlefront et Star Wars Battlefront II dans leurs versions de la première Xbox. Les titres d’Electronic Arts sortis en 2015 et en 2017 portent des noms presque identiques. Si une recherche vous propose plusieurs résultats, vérifiez donc l’édition avant tout téléchargement ou achat.

Ouvrez l’application Xbox sur Windows 11 et connectez-vous au compte sur lequel vous détenez le jeu ou l’abonnement. Cherchez le titre exact, ouvrez sa fiche et vérifiez les plateformes et l’option proposée. Un bouton d’installation indique que l’application reconnaît votre accès. Si elle affiche seulement un prix ou une offre d’abonnement, vérifiez les conditions de cette édition avant de payer.

Microsoft annonce la rétrocompatibilité sur des marchés sélectionnés. L’annonce de la liste ne suffit donc pas pour garantir que chacun des vingt et un jeux est proposé en France. Pour Battlefront, vérifiez l’édition et ce que vous pouvez installer avec votre compte. Une boîte ou un disque Xbox ne donne pas à lui seul un droit de téléchargement sur PC.

Quatre anciens jeux Xbox gagnent aussi des succès

Microsoft signale des succès pour Star Wars: Knights of the Old Republic et sa suite, Blinx: The Time Sweeper et Conker: Live & Reloaded. Ces ajouts concernent aussi les consoles Xbox One et Xbox Series après la mise à jour correspondante. Si vous revenez sur l’un de ces quatre jeux, vérifiez donc les mises à jour avant de lancer votre partie.

La liste des 21 jeux ajoutés

Microsoft annonce aussi la prise en charge du clavier et de la souris sur ces jeux. Parmi les nouveaux titres, Xbox Wire indique que Morrowind et Grabbed by the Ghoulies sont également accessibles avec le Game Pass.

Armed and Dangerous

Disney’s Chicken Little

The Elder Scrolls III: Morrowind

Grabbed by the Ghoulies

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb

Red Faction II

Secret Weapons Over Normandy

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Starfighter – Special Edition

Star Wars: The Clone Wars

Thrillville

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Crédit visuel : Xbox Wire.