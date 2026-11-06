007 First Light offre sa première mission : quand pourrez-vous y jouer gratuitement sur PS5 ?

Vous pouvez essayer la première mission de 007 First Light sans acheter le jeu. Le pack gratuit est disponible depuis le 5 novembre sur Steam et Xbox Series X|S. Sur PS5, IO Interactive annonce son arrivée le 10 novembre. D’ici là, le PlayStation Plus Premium donne accès à un essai différent.

Sur PC et Xbox, cherchez le pack de démarrage

Il s’agit d’un téléchargement distinct du jeu complet. Sur PC, ouvrez la fiche Steam, qui montre aussi la bande-annonce. Sur Xbox Series, cherchez 007 First Light Free Starter Pack dans la boutique. Le chapitre se déroule en Islande et permet de découvrir comment le jeune Bond alterne infiltration et action.

Sur PS5, deux façons d’essayer le jeu

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus Premium, l’essai d’une heure est déjà proposé depuis la fiche du jeu. Si vous n’avez pas cette formule, cherchez le pack gratuit à partir du 10 novembre. Le premier accès se mesure au temps passé dans le jeu. Le second donne accès à la mission d’ouverture.

Le studio indique que la progression de l’essai et du pack peut être reprise après achat. Si vous hésitez entre ordinateur et console, commencez sur la plateforme où vous envisagez d’acheter le jeu. L’annonce ne promet pas de transfert entre plateformes.