Zone sans téléphone : Vous ne prendrez pas votre smartphone en vacances ici !

Vous rêvez de vacances déconnectées, loin des notifications incessantes et de l’attrait irrésistible des réseaux sociaux ? La Finlande a la solution avec sa première île touristique libre de toute distraction numérique.

Une zone libre de téléphone pour des vacances uniques

Chaque été, des millions d’utilisateurs de réseaux sociaux partagent en ligne leurs expériences de vacances. Située dans la partie est du Golfe de Finlande, une petite île s’est auto-proclamée “zone sans téléphone“. Que vous soyez lassé de l’idée de vacances parfaites à afficher sur Instagram ou que vous cherchiez à échapper aux emails professionnels ennuyeux lorsque vous êtes hors du bureau, Ulko-Tammio est l’endroit pour vous.

Ulko-Tammio : une évasion loin du monde numérique

“L’île d’Ulko-Tammio, située sur la côte de Hamina, sera cet été une zone sans téléphone”, déclare Mats Selin du bureau de tourisme Visit Kotka-Hamina. “Nous voulons encourager les vacanciers à éteindre leurs smartphones et à s’arrêter pour vraiment profiter de leurs vacances”. Les voyageurs seront invités à garder leurs appareils intelligents dans leurs poches et à se déconnecter des réseaux sociaux. Cependant, le réseau mobile reste opérationnel sur l’île.

La beauté naturelle d’Ulko-Tammio

Ulko-Tammio fait partie du parc national du Golfe de l’Est et n’est pas habitée par des humains. Les visiteurs peuvent passer la nuit dans des tentes ou des cabines. Ces nouvelles règles – qui seront volontaires – donneront aux visiteurs la chance de “se concentrer sur la nature”, dit Joel Heino de Parks and Wildlife Finland. “C’est une excellente initiative qui pourrait être mise en œuvre également dans d’autres lieux naturels et récréatifs”.

Explorer Ulko-Tammio

Sur l’île, vous trouverez de nombreux sentiers de randonnée autour de la côte rocheuse, et les visiteurs peuvent grimper les tours d’observation des oiseaux pour vérifier la faune et la flore rares de l’île. Vous pouvez accéder à Ulko-Tammio en bateau privé ou par des croisières maritimes organisées par MeriSet. Les touristes peuvent également prendre un taxi d’eau depuis Varissaari, une forteresse historique sur l’île. Vous pouvez louer un taxi depuis Vaakku, un restaurant local.

Le bienfait d’une détox numérique

Les adultes européens passent en moyenne environ six heures par jour devant des écrans. Cependant, abandonner le défilement, le clic et la frappe sur le clavier peut avoir des avantages incroyables pour la santé mentale. Une étude de 2022 a montré que les participants qui avaient pris une pause d’une semaine des médias sociaux ont signalé une “amélioration significative” de leur bien-être et de la qualité de leur sommeil. La détox numérique peut également aider à améliorer la concentration. L’exposition constante aux stimuli numériques affecte notre capacité de concentration et de pensée profonde. Une étude menée en 2019 par l’Université d’East Anglia a montré qu’une “détox numérique” renforce le sentiment de connexion et de présence.

