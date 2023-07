Ces billets EURO ne seront plus acceptés, tout le monde doit s’en débarrasser

L’heure est venue pour certains billets de banque euro de prendre leur retraite ! L’information importante que tout le monde doit savoir est que les billets de 500 euros vont cesser d’être acceptés. Un sort similaire pourrait bientôt attendre le billet de 200 euros. Ces changements vont prendre effet à travers toute l’Union européenne. Selon une annonce récente de la Banque centrale européenne, ces billets d’euro seront complètement retirés de la circulation.

Le billet de 500 euros n’est plus en production

Le billet de 500 euros ne sera bientôt plus en circulation car il n’est plus produit. Depuis le 27 janvier, 17 des 19 banques centrales de la zone euro ont cessé d’émettre des billets de 500 euros, selon une annonce de la Banque centrale européenne. Ce billet devrait disparaître de la circulation en 2024.

Le sort du billet de 200 euros

La Banque centrale européenne travaillerait sur une troisième série de billets d’euro qui pourrait entraîner l’élimination progressive du billet de 200 euros, selon le site tag24.it. Il n’est pas encore clair si seuls les billets de l’ancienne série seront retirés ou si tous les billets de grandes valeurs seront supprimés.

Attention aux faux billets d’euro !

La Bundesbank allemande met également en garde contre l’acceptation de faux billets d’euro, quel que soit leur montant. La banque centrale allemande a déclaré que le nombre de faux billets enregistrés l’année dernière a considérablement augmenté par rapport à l’année précédente.

En Allemagne, un total de 44 100 faux billets d’euro, représentant une valeur nominale de 2,7 millions d’euros, ont été retirés de la circulation. Cela signifie que le nombre de faux billets a augmenté de 5,2 % par rapport à l’année précédente.

Augmentation du volume des faux billets

Le volume de faux billets a augmenté en 2022 dans toute la zone euro. Au total, 376 000 faux billets ont été enregistrés, ce qui correspond à une augmentation de 29 000 billets (+8,4%) par rapport à l’année précédente. Le billet de 50 euros a été le plus contrefait, représentant environ 40% de toutes les fausses monnaies enregistrées. Les billets contrefaits de 20 euros ont suivi, représentant 23,6% des faux billets. Il est estimé que les dommages causés à la zone euro par les faux billets ont atteint 21,5 millions d’euros, une somme plus élevée qu’en 2021 (17,5 millions d’euros).

Conséquences de l’acceptation de faux billets d’euro

La Banque centrale allemande appelle à vérifier les mesures de sécurité sur les billets pour distinguer les vrais des faux. Toute personne qui accepte un faux billet et le reconnaît ultérieurement subit un préjudice pour plusieurs raisons : elle ne reçoit aucune indemnisation et toute personne qui transmet sciemment des faux billets est poursuivie en justice. En Allemagne, les criminels encourent au minimum une peine d’emprisonnement d’un an (conformément à l’article 147 du Code pénal).

Si vous soupçonnez d’avoir accepté de l’argent faux par erreur, signalez-le immédiatement à la police. Il est préférable de mettre les billets dans une enveloppe afin que les policiers puissent recueillir les empreintes digitales.

Quelles sont les caractéristiques de sécurité des billets d’euro ?

Tous les billets euro comportent des caractéristiques de sécurité communes qui les distinguent des contrefaçons. Parmi celles-ci, on trouve le nom de la monnaie écrit en caractères latins (EURO) et en grec (ΕΥΡΩ), l’abréviation du nom de la Banque centrale européenne en différentes langues (BCE, ECB, EZB, EKT et EKP), et le symbole de copyright “c”.

D’autres caractéristiques de sécurité spécifiques à chaque billet comprennent un filigrane, un numéro de série, une bande holographique, un numéro de série en relief, et une marque d’eau. Chaque dénomination a également une taille différente, ce qui facilite leur identification par les personnes malvoyantes et non voyantes.

Il est donc essentiel de connaître ces caractéristiques pour éviter de se faire arnaquer avec de faux billets. Alors, restez vigilant et assurez-vous de bien vérifier vos billets d’euro !

