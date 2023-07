Plus qu’un simple 15 pouces : Huawei MateBook 16s 2023 dévoile sa puissance cachée!

Huawei intensifie son offensive dans le domaine des ordinateurs portables cette année. Aujourd’hui, nous avons la chance d’examiner le modèle 16 pouces du MateBook 16s 2023, qui réserve de véritables surprises à l’intérieur. Si vous êtes intéressé par des portables un peu plus grands, qui sont à la fois idéaux pour un usage quotidien et pour des tâches nécessitant plus de puissance de calcul, le Huawei MateBook 16s 2023 est assurément à considérer.

Un grand pas en avant sans sacrifier la légèreté

L’évocation de “grands” ordinateurs portables ne devrait pas immédiatement évoquer l’image d’un “gros et lourd monstre”. Des machines comme le Huawei MateBook 16s 2023 de 16 pouces sont encore relativement légères et ne rappellent pas les masses lourdes qu’étaient les grands portables d’autrefois. En fait, le Huawei MateBook 16s 2023 ne pèse qu’un peu moins de 2 kg, ce qui le rend peut-être pas le plus facile à transporter, mais certainement pas encombrant. Il est facile à soulever et à ouvrir d’une seule main.

Améliorations significatives par rapport au modèle précédent

Alors, comment le Huawei MateBook 2023 se distingue-t-il de son prédécesseur? De l’extérieur, les différences pourraient ne pas être énormes, mais à l’intérieur, nous trouvons un processeur plus récent (un Core i9 de 13ème génération plutôt qu’un Core i7 de 12ème génération), un écran de résolution et de luminosité plus élevées (l’ancien modèle allait jusqu’à 300 nits), et la version 2023 dispose également d’une alimentation plus robuste. De plus, elle bénéficie de la certification Intel EVO.

Spécifications détaillées

Grâce à l’utilisation du puissant processeur Intel Core i9 de 13ème génération, les utilisateurs du MateBook 16s 2023 ne se plaindront certainement pas du manque de puissance. Voici la liste détaillée des spécifications :

Processeur et carte graphique : Intel Core i9-13900H (14 cœurs/20 threads) avec graphique intégrée Intel Iris Xe 96.

Intel Core i9-13900H (14 cœurs/20 threads) avec graphique intégrée Intel Iris Xe 96. Mémoire RAM : 16 Go DDR5 à 4788 MHz.

16 Go DDR5 à 4788 MHz. Disque SSD : 1 To NVMe PCIe 4.0 (max. 4800/3900 MB/s).

1 To NVMe PCIe 4.0 (max. 4800/3900 MB/s). Écran tactile (multitouch 10 points) : 16 pouces IPS, 2520 × 1680 (3:2) 60 Hz, 400 nits, 100% sRGB.

16 pouces IPS, 2520 × 1680 (3:2) 60 Hz, 400 nits, 100% sRGB. Ports : 2 x USB A 3.2 Gen1, 2 x USB C (1 x DisplayPort et 1 x Thunderbolt, DP et chargement), HDMI 2.0, et 1 x mini-jack (écouteurs/micro).

2 x USB A 3.2 Gen1, 2 x USB C (1 x DisplayPort et 1 x Thunderbolt, DP et chargement), HDMI 2.0, et 1 x mini-jack (écouteurs/micro). Connectivité : Wi-Fi 6 + BT 5.2 (2×2 MIMO).

Wi-Fi 6 + BT 5.2 (2×2 MIMO). Batterie et alimentation : 84 Wh et 135W (Super Charge Turbo).

84 Wh et 135W (Super Charge Turbo). Boîtier : Aluminium.

Aluminium. Dimensions et poids : 351 x 254,9 x 17,8 mm et 1,99 kg.

351 x 254,9 x 17,8 mm et 1,99 kg. Autres : Webcam 1080p et lecteur d’empreintes digitales (compatible Windows Hello), clavier rétroéclairé, connectivité Super Device, mode e-book.

Performances du processeur

Le processeur Core i9 13900H est généralement couplé à une carte graphique dédiée et les prix des ordinateurs portables équipés de cette configuration commencent à 10 000 € (modèle avec GeForce RTX 4050). Cependant, tout le monde n’a pas besoin d’une carte graphique dédiée, car l’Intel Iris Xe 96 intégrée est suffisamment puissante pour de nombreuses applications (vous pouvez jouer à des jeux moins gourmands, comme Diablo Immortal). Huawei a bien ciblé ce créneau, car si vous recherchez un ordinateur portable avec un grand écran tactile et un processeur très puissant Core i9 de 13ème génération, vous aurez du mal à trouver une meilleure offre.

Comparaison avec le modèle de l’année précédente

Le principal concurrent du MateBook 16s 2023 est… le modèle de l’année précédente. Il est un peu moins moderne, mais son prix a chuté à 5500 €, ce qui représente une réelle aubaine – d’autant plus que lors de l’achat dans le magasin Huawei, vous pouvez également compter sur plusieurs bonus tels qu’un étui gratuit, ou encore une souris et un routeur pour quelques euros de plus.

Le Huawei MateBook 16s 2023 est le choix parfait pour ceux qui cherchent un modèle avec un grand écran tactile confortable et un processeur puissant, tout en étant relativement facile à transporter grâce à son poids relativement léger (comparé aux portables de taille similaire).

Prix du Huawei MateBook 16s 2023

Le prix de la version 2023 du MateBook 16s est de 1779 euros dans la boutique Huawei. C’est un prix considérable, mais pour adoucir le coup, vous obtiendrez gratuitement les écouteurs Huawei FreeBuds Pro 2 (d’une valeur de 178 euros) ainsi qu’un sac à dos Huawei CD66 (d’une valeur d’environ 155 euros).

