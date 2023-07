Musk déclare qu’il va utiliser les données de Twitter pour alimenter l’IA de sa nouvelle startup xAI, tout comme le font d’autres entreprises

Elon Musk, le milliardaire connu pour ses prises de position audacieuses, a annoncé récemment sur un live Twitter qu’il envisage d’utiliser son nouveau startup – xAI – pour renforcer ses autres entreprises. Il a donné quelques détails sur ce plan innovant. Il s’agit d’une stratégie qui pourrait redéfinir la façon dont nous comprenons et exploitons les données dans le monde des affaires.

xAI : la nouvelle entreprise d’Elon Musk

xAI est la toute nouvelle entreprise fondée par Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, ainsi que propriétaire de Twitter. Son objectif ambitieux est de comprendre la véritable nature de l’univers. Pour ce faire, l’entreprise emploie d’anciens collaborateurs de grandes entreprises d’IA telles que OpenAI, DeepMind, Microsoft et Tesla. xAI représente une réponse claire à l’explosion de l’intelligence artificielle générative. Bien que la société soit encore trop récente pour présenter des réalisations concrètes, Musk a de grandes attentes et espoirs pour xAI.

Des ambitions grandissantes pour xAI, Twitter et Tesla

Elon Musk a en effet annoncé que l’une des missions du startup serait de renforcer la position de Tesla et Twitter. Que ce soit dans le domaine du développement de nouveaux circuits intégrés ou dans celui de la création de nouveaux logiciels utilisant l’IA, xAI se positionne comme un catalyseur de progrès et d’innovation.

xAI, Twitter et Tesla : une mégacorporation informelle ?

Au cours de son discours, Musk a affirmé que chaque organisation dans le monde travaillant sur l’intelligence artificielle a utilisé les données de Twitter pour entraîner ses modèles, parfois de manière illégale. Musk n’a cependant pas fourni de preuves à l’appui de cette affirmation. Il a cependant déclaré que cela constituait une raison suffisante pour que xAI commence à faire de même. Il a toutefois souligné que seuls les tweets publics seraient utilisés à cette fin, sans intrusion dans la vie privée des utilisateurs.

Des avancées prometteuses pour Tesla et un positionnement audacieux pour xAI

Musk a également mentionné que les travaux sur les circuits intégrés de Tesla progressaient très bien, ce qui laisse présager que xAI pourrait réduire ses achats de composants à Nvidia et AMD. Il a également fait allusion aux progrès de Dojo, le superordinateur de Tesla conçu pour entraîner des modèles d’IA, en particulier dans le domaine de la vision par ordinateur.

Enfin, Musk n’a pas manqué de rassurer ses fans conservateurs et de droite. Il a annoncé que si xAI devait publier son propre modèle linguistique, il ne serait ni politiquement correct, ni prisonnier des valeurs progressistes et de la culture “woke”. Une position qui promet d’animer encore plus le débat autour de l’IA et de l’usage des données.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.