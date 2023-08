Xiaomi 14 : la même combinaison de téléobjectifs que le Mix Fold 3

Xiaomi a récemment lancé son très attendu smartphone pliable Mix Fold 3. Alors que l’enthousiasme pour ce nouveau pliable est toujours très fort, des nouvelles concernant le prochain téléphone phare de Xiaomi ont déjà commencé à faire surface.

Une combinaison de téléobjectifs impressionnante

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes du Mix Fold 3 est sa combinaison de deux lentilles téléobjectives, qui comprend un objectif portrait de 3,2x et un objectif téléphoto périscope de 5x. Désormais, un blogueur digital a révélé que le Xiaomi 14 serait également équipé de cette même combinaison de téléobjectifs.

Fuites Weibo du Xiaomi 14

Cela signifie que le Xiaomi 14 sera équipé de deux lentilles téléobjectives périscope, l’une avec une longueur focale de 75 mm et l’autre avec une longueur focale de 115 mm. Ceci permettra un zoom optique allant jusqu’à 5 fois.

Xiaomi 13 vs. Xiaomi 14 : Le Futur de la Puissance

De plus, il se murmure que l’appareil serait propulsé par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. On s’attend à ce que ce SoC soit fabriqué par TSMC et qu’il dispose d’une architecture de cœurs 1+5+2, avec un grand cœur, cinq cœurs moyens et deux petits cœurs. Ceci serait une amélioration par rapport au Snapdragon 8 Gen 2, qui a une architecture de cœurs 1+4+3.

Une Plateforme Mobile 5G Encore Plus Puissante

Le grand cœur supplémentaire et le petit cœur réduit feront du Snapdragon 8 Gen 3 la plateforme mobile Snapdragon 5G la plus puissante à ce jour. En outre, il est conjecturé que l’appareil disposerait d’une batterie plus grande et d’une charge rapide, avec des spécifications de 4860mAh et 120W, respectivement.

Tarification Prévue du Xiaomi 14

La série Xiaomi 14 est supposée être tarifée de manière similaire à la série Xiaomi 13. Ainsi, le prix du Xiaomi 14 pourrait commencer à environ 3999 yuans (environ 625 dollars), ce qui équivaut à environ 530 euros pour la variante 8GB+128GB.

Source de l’information : https://www.gizmochina.com/2023/08/15/xiaomi-14-dual-telephoto-cameras-mix-fold-3/