Mise à jour cruciale de Samsung : Deux téléphones de la série A doivent être mis à jour immédiatement !

Découvrez les dernières mises à jour que Samsung a déployées pour ses téléphones de la série A. C’est une mise à jour que vous ne voudrez pas manquer. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ces actualisations essentielles.

Samsung ne cesse de s’améliorer

Samsung continue inlassablement d’améliorer ses produits. Récemment, la firme a déployé la version bêta de l’interface One UI 6.0 pour la série Galaxy S23. Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là.

Mises à jour de sécurité en Août 2023

L’entreprise a aussi commencé à déployer la mise à jour de sécurité pour le mois d’août 2023 pour ses téléphones dans différentes catégories. Ainsi, les modèles Galaxy A04s et Galaxy A52s ont reçu une mise à jour essentielle.

Détails de la mise à jour pour le Galaxy A04s

Le patch de sécurité d’août 2023 a été déployé pour le Galaxy A04s dans plusieurs pays, y compris la République Dominicaine, la Colombie, le Mexique, le Pérou, l’Uruguay, l’Équateur, le Paraguay, le Guatemala, Trinidad et Tobago, et le Panama. Les utilisateurs dans ces régions peuvent mettre à jour leur Samsung en se rendant dans : Paramètres > Mise à jour du logiciel > Télécharger et Installer. Le numéro de version de ce firmware pour la mise à jour du Galaxy A04s est A047MUBS4CWG1.

Détails de la mise à jour pour le Galaxy A52s Le Galaxy A52s a également reçu le patch de sécurité d’août 2023 en Autriche, dans les pays nordiques, au Luxembourg, en Suisse, en Europe du Sud-Est, et en Hongrie. Le numéro de version de ce firmware pour la mise à jour du A52s est A528BXXS4EWGB.

L’attente de la One UI 6.0

Il est important de noter que ces mises à jour ne comprennent pas la très attendue interface One UI 6.0. Cependant, le Galaxy A04s et le A52s sont éligibles pour la mise à jour vers One UI 6.0, basée sur le système Android 14, qui est prévue pour être lancée prochainement, peut-être l’année prochaine.

L’importance des mises à jour de sécurité

Samsung déploie des mises à jour de sécurité mensuelles pour tous ses appareils, des modèles les plus abordables aux appareils haut de gamme. Ces mises à jour peuvent ne pas sembler aussi excitantes que les nouvelles fonctionnalités, mais elles sont cruciales pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants, les diverses menaces et pour corriger de nombreux problèmes. Il est donc essentiel de maintenir votre appareil à jour avec les derniers patches de sécurité et de les installer sans délai.

Qu’en pensez-vous ?

Nous aimerions connaître votre avis sur ces mises à jour proposées par Samsung. N’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous.