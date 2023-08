Championnat de Counter-Strike démarre aujourd’hui dans le cadre de la Saison des Gamers

L’attente est presque terminée. L’Esports Arena au boulevard Riyad City est fin prête pour accueillir, dès demain mercredi, le très anticipé championnat de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Cette compétition s’annonce comme l’événement phare de la saison des gamers, nommément « Terre des Champions », avec une cagnotte avoisinant les 850 000 euros. Un événement qui promet d’être mémorable!

Un tournoi de haute envergure

Du 16 au 20 août, sur une durée totale de 5 jours intenses, ce sont 16 des équipes les plus prestigieuses du monde entier qui s’affronteront. Ces équipes, parmi les meilleures de ce jeu de tir à la première personne mondialement plébiscité, promettent un spectacle de haute voltige. De plus, un petit teaser pour les fans : la deuxième version de Counter-Strike est attendue d’ici la fin de l’année.

Les équipes à surveiller

Les formations brésilienne MIBR et britannique Fnatic ont déjà fait parler d’elles, s’étant qualifiées brillamment après des victoires dans les éliminatoires de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Et tout cela s’est déroulé dans le cadre de l’événement caritatif mondial « Joueurs Sans Frontières ».

Mais la compétition ne s’arrête pas là. Avec la participation de l’équipe saoudienne Team Falcons, des norvégiens Apeks et Heroic, des américains Cloud9 et FaZe Clan, des allemands G2 Esports et Gamer Legion, et d’autres équipes comme Team Liquid, Natus Vincere, Virtus.pro, et Team Vitality, le spectacle s’annonce palpitant.

Des mots du président exécutif

Faisal bin Hamran, figure emblématique des sports électroniques de la Fédération Saoudienne, n’a pas manqué de partager son enthousiasme : « Le championnat de Counter-Strike est la quintessence des compétitions d’élite. Il est le reflet du professionnalisme que la Saison des Gamers : Terre des Champions veut mettre en avant. Nous sommes extrêmement fiers de l’évolution de cet événement et de son attrait international. Nous attendons avec impatience d’accueillir toutes ces équipes et de délivrer un spectacle à la hauteur des attentes des fans du monde entier. »

Rappel d’un événement en cours extraordinaire : La saison des camers – Terre des Champions

Depuis le 6 juillet, la capitale saoudienne, Riyad, est en ébullition avec la tenue de la saison des Gamers : Terre des champions. Cet événement monumental, orchestré par la Fédération Saoudienne des Sports Électroniques, a déjà commencé et ne cesse d’émerveiller les participants et les spectateurs.

Déployé sur une durée de 8 semaines, ce festival promet une expérience sans précédent. Jusqu’à présent, les spectateurs ont pu profiter de tournois professionnels éblouissants, de concerts donnés par des stars internationales, ainsi que de compétitions communautaires. Les programmes éducatifs et les activités divertissantes adaptées à tous les âges ont également été au rendez-vous.