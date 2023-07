X.com: Comment Elon Musk a transformé une banque en ligne en réseau de paiement mondial

X.com, basée à Palo Alto en Californie, a été l’une des premières plateformes de banque en ligne lors de son lancement en décembre 1999. En mars 2000, cette entreprise avant-gardiste fusionnait avec PayPal, le leader mondial des services de paiement en ligne, et modifiait à jamais le visage des transactions financières. Embarquez avec nous dans cette incroyable aventure financière.

Les débuts ambitieux de X.com

Fondée en 1999 par Elon Musk, entrepreneur de 28 ans à l’origine de Zip2 Corp, X.com était conçue pour être un site de services bancaires et d’investissements à part entière. L’objectif était de proposer une gamme complète de services, allant des comptes courants aux services d’assurance, en passant par les prêts hypothécaires et les obligations. Pour cela, Elon Musk s’entoure d’experts, comme John Story en tant que vice-président exécutif et Bill Harris, ancien PDG d’Intuit Corp, en tant que président et PDG. Elon Musk prend le rôle de président du conseil d’administration. Le site devient opérationnel avec une équipe de 15 personnes, grâce à une solution bancaire en ligne d’e-PROFILE de Sanchez Computers Associates et à environ 25 millions de dollars de capital-risque provenant notamment de Musk, Harris et Sequoia Capital.

Stratégie d’attraction et premiers défis

Dès ses débuts, X.com utilise une stratégie agressive pour attirer de nouveaux clients : elle offre 20€ à toute personne ouvrant un compte courant en ligne gratuit. De plus, les membres qui réfèrent de nouveaux clients à X.com reçoivent 10€ par parrainage. Des crédits instantanés sont également disponibles pour ceux qui y sont éligibles. En seulement deux mois, X.com réussit à attirer 100 000 clients. Pourtant, malgré ces incitatifs, des inquiétudes persistent parmi les consommateurs concernant la sécurité de la banque virtuelle, en particulier après que X.com ait dû admettre que sa conception initiale du site avait permis des fraudes.

La fusion avec PayPal et le virage vers le paiement P2P

En mars 2000, X.com fusionne avec PayPal, qui fonctionne depuis novembre 1999. À l’époque, PayPal attire près de 15 000 nouveaux clients par jour avec ses services de paiement de personne à personne (P2P). Les visiteurs de PayPal n’avaient qu’à entrer leur nom, leur numéro de téléphone de jour, leur adresse domiciliaire et leur adresse courriel pour s’inscrire. Les membres de PayPal pouvaient ensuite envoyer des fonds à n’importe quel autre détenteur de compte PayPal via un courriel automatisé intitulé “Vous avez de l’argent !”. Les fonds pouvaient être prélevés sur une carte de crédit via un formulaire en ligne sur le site PayPal, ou ils pouvaient être retirés d’un compte bancaire, à condition que l’utilisateur ait fourni une vérification adéquate de la propriété du compte.

L’expansion des services de PayPal

En juin, X.com étend les services de PayPal pour permettre les paiements entre entreprises et consommateurs (B2C), y compris ceux effectués sur les téléphones portables. Les clients qui déposaient des fonds sur un compte X.com par transfert de fonds électronique, transfert par carte de crédit ou chèque pouvaient payer leurs factures soit sur le site Web de X.com, soit en appuyant sur la lettre “x” sur leur téléphone portable, puis en entrant l’adresse courriel du bénéficiaire. Les entreprises qui acceptaient les paiements effectués via PayPal n’étaient pas soumises à des frais mensuels, contrairement aux frais typiques de 2,9% facturés par les entreprises de cartes de crédit. À la place, PayPal imposait des frais de 1,9% pour chaque transaction effectuée, comparativement à la norme de l’industrie de 30 centimes par transaction par carte de crédit.

La réorientation stratégique de X.com et la naissance de PayPal

En octobre, Musk “lance une réorientation majeure de la stratégie de l’entreprise”, écrit la chroniqueuse de l’American Banker Megan J. Ptacek. “Au lieu de proposer une gamme étendue de services bancaires et connexes, l’entreprise californienne va devenir exclusivement un système global de paiement”. En conséquence, X.com renonce à ses plans d’acquisition de la First Western National Bank, un achat qui avait été envisagé pour obtenir une assurance de la Federal Deposit Insurance pour ses comptes virtuels. Pour renforcer sa présence sur les marchés B2C et B2B, X.com commence à travailler sur la création d’alliances avec des compagnies d’assurance, des banques et d’autres institutions financières. Finalement, X.com change officiellement de nom pour devenir PayPal.

Expansion internationale et consolidation du leadership

Les efforts d’expansion internationale commencent à la fin de l’année 2000, permettant aux utilisateurs d’Internet en dehors des États-Unis d’ouvrir des comptes PayPal. Par exemple, PayPal et le géant des services financiers ING Group commencent à travailler pour étendre les services de paiement par courriel à travers l’Europe. En mars 2001, l’entreprise a étendu sa portée à 26 pays. Elle continue à travailler pour augmenter ses opérations B2B et B2C jusqu’en 2001.

Twitter sur le Point de Devenir X.com : Un Renouveau Nécessaire

La légendaire plateforme de la fintech, X.com, se trouve actuellement à un tournant décisif. Avec ses créanciers menaçant de déstabiliser l’organisation, une nouvelle histoire s’écrit pour la survie de l’entreprise. La reprise de Twitter, une opération financée par un mélange de prêts bancaires et de contributions d’investisseurs technologiques bienveillants, a coûté environ 20 milliards de dollars. Alors que la valeur de Twitter chute, ces prêteurs se retrouvent confrontés à des pertes significatives. Bien qu’Elon Musk ait pu limiter son exposition personnelle, il ne peut pas rompre tous ses liens.

Dans le cas où Twitter s’effondrerait avant d’identifier de nouvelles sources de revenus ou de financements, Elon Musk dispose d’un plan de secours. Il se murmure depuis des années que Musk envisage de regrouper son empire technologique sous une seule entité holding, nommée X. Il pourrait aussi y intégrer d’autres actions qu’il détient, comme celles de SpaceX ou de Tesla, au-dessus de Twitter. Cette manœuvre pourrait être un autre moyen pour Musk d’apaiser ses créanciers et co-investisseurs.

Musk a déjà réussi un tel exploit dans le passé. Quand sa société de panneaux solaires, Solarcity, était au bord de la faillite, il a orchestré sa fusion avec Tesla. Mais aujourd’hui, les enjeux sont bien plus élevés.