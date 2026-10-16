Envoyer les mesures d’une balance Withings vers Apple Health, les retrouver dans Health Connect ou récupérer une archive personnelle : ces opérations ne répondent pas aux mêmes règles. Depuis le changement engagé le 13 octobre 2026, la date de création du compte détermine notamment les droits de transfert vers les applications partenaires. Voici comment distinguer synchronisation, consultation et export manuel avant de souscrire un abonnement.

Ancien ou nouveau compte : le premier critère à vérifier

L’aide française de Withings indique que les comptes créés avant le 13 octobre 2026 conservent gratuitement l’export vers les partenaires. Pour les nouveaux comptes créés après cette date, un abonnement Withings+ devient nécessaire, notamment pour Apple Health et Health Connect. La règle porte sur le compte, pas sur l’année d’achat de la balance.

Si votre compte existait déjà, cette modification ne vous oblige donc pas à payer pour conserver cet accès. Pour un compte créé exactement le 13 octobre, la formulation française « après » ne suffit pas à trancher : faites préciser votre situation par l’assistance plutôt que d’en déduire une obligation d’abonnement.

Consulter ses mesures reste différent de les transmettre

La FAQ du Withings AI Connector confirme que l’accès direct aux données reste disponible quel que soit l’abonnement. Consulter son historique dans Withings et alimenter une application partenaire sont deux usages distincts. Le nouveau dispositif concerne le transfert, pas un blocage général des mesures personnelles.

Le fabricant annonce aussi un téléchargement gratuit au format PDF et cite Strava comme exception parmi les partenaires intégrés au connecteur. Pour préparer un partage ponctuel, un document peut suffire ; pour retrouver ses mesures dans une autre application, vérifiez les droits de transfert associés au compte. Un PDF ne remplit pas automatiquement l’historique d’Apple Health.

Récupérer une archive CSV depuis l’application

Une autre fiche officielle décrit l’export global en CSV. Dans l’application, ouvrez votre profil puis les paramètres. Choisissez l’option d’export de toutes les données de santé, sélectionnez le profil concerné et lancez la création de l’archive. Les libellés peuvent varier selon la langue de l’application ; la documentation citée est en anglais.

Withings indique que le fichier est ensuite envoyé par e-mail. Cette archive CSV se consulte dans un tableur. Elle peut contenir les mesures disponibles de poids, d’activité ou de sommeil, selon les appareils utilisés. Elle constitue une copie exploitable de l’historique, pas une connexion permanente à un service tiers.

Sur iPhone, une connexion autorisée peut encore demander une actualisation

L’aide d’export vers les partenaires décrit une manipulation pour Apple Health : ouvrir Withings, ouvrir Apple Health, puis revenir dans Withings et tirer l’onglet Accueil vers le bas pour actualiser. Elle précise également que les données saisies manuellement dans Apple Health ne sont pas importées dans Withings.

Pour un compte disposant des droits de transfert, vérifiez aussi les autorisations accordées à chaque catégorie de mesures. L’archive conserve une copie de vos données ; l’actualisation et les permissions déterminent ce que l’application partenaire peut afficher.