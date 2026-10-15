OpenAI accuse Apple d’avoir récupéré les secrets de son futur appareil IA : plus de 100 fichiers au cœur du conflit

La bataille entre Apple et OpenAI vient de prendre une tournure inattendue. Alors que le fabricant de l’iPhone accusait déjà le créateur de ChatGPT d’avoir récupéré des secrets industriels, OpenAI soupçonne désormais Apple d’avoir eu accès à plus de 100 documents confidentiels concernant un appareil à intelligence artificielle encore inconnu du public. Ces fichiers auraient été emportés par un ancien salarié avant son retour chez Apple. Le dossier évoque des plans techniques, des informations de fabrication et même une présentation aux dirigeants de Cupertino. Mais Apple rejette fermement ces accusations.

OpenAI accuse un ancien salarié d’avoir emporté plus de 100 documents confidentiels

Le 14 octobre 2026, un nouveau document judiciaire a révélé des accusations particulièrement sensibles entre deux géants de la technologie.

Selon les informations rapportées par Reuters, OpenAI affirme qu’un ancien employé aurait transféré plus d’une centaine de fichiers hautement confidentiels vers des comptes personnels avant de quitter l’entreprise.

Le parcours professionnel de cette personne attire particulièrement l’attention.

Après avoir travaillé chez Apple, elle aurait rejoint OpenAI pendant environ six mois, avant de retourner chez son ancien employeur.

Selon OpenAI, les documents transférés concernaient notamment le développement d’un produit matériel qui n’a pas encore été présenté officiellement.

Leur contenu serait particulièrement sensible, puisqu’il comprendrait :

Des images détaillées d’un futur appareil OpenAI encore confidentiel.

encore confidentiel. Des informations sur sa conception et son ingénierie.

Des données relatives aux procédés de fabrication.

Des renseignements sur les fournisseurs et les partenaires industriels.

Des caractéristiques concernant certains composants matériels.

Ces éléments pourraient permettre à un concurrent de mieux comprendre les choix techniques et la stratégie industrielle d’OpenAI.

Mais il faut distinguer les accusations formulées par l’entreprise des faits définitivement établis. À ce stade, aucune décision judiciaire ne confirme qu’Apple a utilisé ces informations.

Les projets secrets d’OpenAI auraient été présentés à des dirigeants Apple

L’accusation ne concerne pas uniquement la copie supposée de documents.

OpenAI affirme également que son ancien salarié aurait présenté des informations sur ses futurs produits à plusieurs responsables de haut niveau chez Apple.

D’après MacRumors, qui a examiné le dossier judiciaire, cette présentation aurait eu lieu plusieurs mois auparavant.

Elle aurait notamment concerné des projets matériels confidentiels du créateur de ChatGPT.

Cette situation inquiète OpenAI, qui redoute que les informations transmises puissent influencer le développement des futurs appareils Apple.

L’entreprise estime que certaines données pourraient être utilisées pour orienter les décisions techniques, identifier des fournisseurs ou accélérer la conception de produits concurrents.

OpenAI ne prétend toutefois pas avoir déjà démontré qu’Apple a intégré ses technologies confidentielles dans un produit commercialisé.

Sa démarche vise notamment à obtenir la possibilité d’examiner plus précisément les faits avant d’envisager une éventuelle action judiciaire supplémentaire.

Quel appareil secret OpenAI prépare-t-il exactement ?

C’est l’une des grandes questions soulevées par ce dossier.

OpenAI travaille depuis plusieurs mois sur une nouvelle génération d’appareils reposant sur l’intelligence artificielle.

Son ambition est de proposer une expérience différente de celle des smartphones et des assistants traditionnels, en rapprochant davantage l’IA des usages quotidiens.

L’entreprise développe notamment des projets matériels destinés à exploiter ses modèles conversationnels dans des produits dédiés.

Mais le document judiciaire ne permet pas d’identifier précisément l’appareil concerné par les fichiers supposément copiés.

Il pourrait s’agir d’un accessoire personnel, d’un appareil domestique ou d’un autre type de produit en développement.

Plusieurs concepts ont été évoqués dans la presse technologique, mais aucun élément consulté ne permet d’associer avec certitude les documents au design d’un produit particulier.

Le nom, l’apparence, le prix et les caractéristiques définitives de l’appareil concerné restent donc inconnus.

Cette confidentialité explique en partie la sensibilité du dossier : les informations industrielles d’un produit non commercialisé peuvent posséder une valeur stratégique particulièrement importante.

Apple pourrait-elle utiliser ces informations pour son nouvel appareil HomeView ?

Les accusations interviennent à un moment important pour Apple.

Le constructeur développe lui aussi une nouvelle génération de produits intégrant davantage de fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Son récent appareil domestique HomeView illustre notamment cette volonté de proposer des expériences intelligentes au-delà de l’iPhone.

Dans ses arguments judiciaires, OpenAI évoque explicitement les nouvelles ambitions d’Apple dans le domaine du matériel consacré à l’IA.

Cette proximité entre les projets soulève naturellement des interrogations.

Les informations confidentielles d’OpenAI pourraient-elles contribuer à accélérer certains développements chez Apple ?

C’est précisément ce que le créateur de ChatGPT souhaite pouvoir examiner.

Mais aucun élément public ne démontre que HomeView utilise des technologies ou des secrets industriels appartenant à OpenAI.

Le lancement d’un appareil concurrent ne constitue pas, à lui seul, une preuve d’appropriation illicite d’informations.

Apple dispose de ses propres équipes de recherche, de conception et d’ingénierie, qui travaillent depuis de nombreuses années sur les appareils électroniques et les systèmes intelligents.

Apple rejette les accusations et affirme n’avoir trouvé aucune preuve

Le fabricant de l’iPhone conteste fermement la version présentée par OpenAI.

Interrogée par Reuters, Apple affirme n’avoir découvert aucun élément permettant de confirmer les accusations concernant l’utilisation de données confidentielles du créateur de ChatGPT.

L’entreprise souligne également disposer de procédures destinées à empêcher les nouveaux salariés d’utiliser les secrets industriels de leurs précédents employeurs.

Ce type de dispositif est particulièrement important dans l’industrie technologique, où les ingénieurs et les responsables de produits passent régulièrement d’une entreprise à une autre.

Un salarié peut naturellement réutiliser ses compétences et son expérience professionnelle.

En revanche, les informations protégées par le secret des affaires, les documents internes confidentiels et certaines données techniques ne peuvent pas être librement transférés d’un employeur à un concurrent.

La difficulté consiste donc à déterminer si des documents ont été emportés, s’ils étaient effectivement protégés et s’ils ont été utilisés de manière illicite.

Pour le moment, Apple affirme qu’aucune preuve de l’utilisation des secrets d’OpenAI n’a été identifiée dans ses systèmes.

Le conflit avait commencé lorsque Apple avait accusé OpenAI de vol de secrets industriels

Cette nouvelle affaire possède une particularité : les rôles étaient initialement inversés.

En juillet 2026, Apple avait engagé une procédure judiciaire contre OpenAI concernant le recrutement de plusieurs anciens employés.

Le fabricant de l’iPhone accusait notamment certains salariés d’avoir emporté des informations confidentielles utiles au développement de futurs produits matériels.

Deux anciens responsables Apple figurent particulièrement dans le dossier : Chang Liu et Tang Yew Tan.

Apple soupçonne notamment des transferts d’informations relatifs à des procédés industriels, des fournisseurs et des technologies encore confidentielles.

OpenAI a rejeté ces accusations, estimant qu’elles n’étaient pas étayées et défendant le droit des employés à changer d’entreprise.

Le nouveau document déposé en octobre introduit donc une situation beaucoup plus complexe.

Désormais, chacune des deux entreprises accuse l’autre, directement ou par l’intermédiaire d’anciens salariés, d’avoir potentiellement bénéficié d’informations confidentielles.

Ce conflit illustre les tensions croissantes autour du recrutement des ingénieurs et de la protection des technologies dans l’industrie de l’intelligence artificielle.

Un juge américain ordonne déjà l’examen de certains documents d’OpenAI

La procédure a connu plusieurs développements importants cette semaine.

Le 13 octobre, le juge fédéral Edward Davila, chargé du dossier en Californie, a partiellement accepté la demande d’Apple visant à accélérer la collecte de certaines preuves.

Selon TechCrunch, Apple pourra notamment examiner différents documents liés au recrutement d’anciens salariés du constructeur.

Les éléments concernés comprennent des supports d’entretien, des présentations techniques et certains documents susceptibles de montrer quelles informations ont été échangées lors du recrutement.

Le tribunal a également autorisé des dépositions accélérées de plusieurs personnes impliquées dans le dossier.

Cette décision ne signifie pas que la justice a reconnu la culpabilité d’OpenAI.

Elle permet simplement à Apple d’obtenir plus rapidement certains éléments nécessaires à l’examen de ses accusations.

De son côté, OpenAI souhaite désormais approfondir les soupçons concernant les informations qui auraient été transférées vers Apple.

OpenAI pourrait déposer une contre-plainte contre Apple

À ce stade, OpenAI cherche notamment à obtenir l’autorisation d’enquêter sur les circonstances du départ de son ancien salarié et sur la destination des documents concernés.

L’entreprise pourrait ensuite envisager une contre-plainte si les éléments réunis justifient une telle démarche.

Cette possibilité ne signifie pas qu’une nouvelle condamnation ou qu’une accusation supplémentaire est automatiquement acquise.

Les enquêteurs devront notamment déterminer la nature des fichiers, les conditions de leur transfert et les éventuels usages qui en auraient été faits.

Les documents concernés pourraient aussi faire l’objet de mesures particulières de confidentialité pendant la procédure.

Le juge Edward Davila a également indiqué qu’il envisageait sérieusement une mesure provisoire destinée à empêcher OpenAI d’utiliser certains secrets Apple faisant l’objet du litige initial.

Une telle décision, si elle était prononcée, pourrait compliquer certains travaux matériels d’OpenAI.

Mais elle ne constituerait pas nécessairement une décision définitive sur l’ensemble des accusations.

Pourquoi Apple et OpenAI se disputent désormais les mêmes ingénieurs

Les deux entreprises ont longtemps occupé des positions différentes.

Apple s’est imposée comme l’un des principaux fabricants d’appareils électroniques grand public, tandis qu’OpenAI a construit sa notoriété autour de ChatGPT et de ses modèles d’intelligence artificielle.

Mais cette frontière devient progressivement moins nette.

OpenAI souhaite créer ses propres produits matériels, tandis qu’Apple développe des systèmes d’intelligence artificielle toujours plus intégrés à ses appareils.

Les deux groupes ont donc besoin de compétences comparables : conception électronique, miniaturisation, gestion de l’énergie, ingénierie industrielle et interaction entre matériel et logiciel.

Les spécialistes expérimentés dans ces domaines deviennent particulièrement recherchés.

Le recrutement d’un ingénieur provenant d’un concurrent peut offrir une expertise précieuse, mais il soulève aussi des enjeux de confidentialité lorsque cette personne a travaillé sur des projets encore secrets.

C’est précisément ce qui rend le conflit actuel particulièrement sensible.

Cette affaire pourrait-elle retarder le futur appareil IA d’OpenAI ?

Pour le moment, aucun report officiel n’a été annoncé en lien avec cette procédure.

Mais le conflit pourrait avoir des conséquences sur le développement matériel des entreprises concernées.

Si la justice imposait des restrictions concernant l’utilisation de certaines technologies ou de certains documents, les équipes pourraient devoir adapter leurs méthodes de travail.

Des expertises techniques et des procédures internes supplémentaires pourraient également mobiliser des ressources.

Il ne faut cependant pas confondre ces risques avec un retard déjà confirmé.

La durée réelle du développement des futurs appareils dépend de nombreux facteurs industriels et commerciaux qui dépassent le cadre de cette affaire.

Selon les informations judiciaires rapportées par Reuters, le procès pourrait se tenir en octobre 2027, même si OpenAI a évoqué la possibilité d’un calendrier plus rapproché.

La procédure pourrait donc se prolonger pendant plusieurs mois, au moment même où les deux entreprises cherchent à renforcer leur présence sur le marché des appareils intelligents.

Une bataille judiciaire qui révèle l’importance des futurs appareils IA

Cette affaire montre à quel point les technologies liées à l’intelligence artificielle sont devenues stratégiques.

La concurrence ne concerne plus seulement les performances des modèles conversationnels ou la qualité des réponses produites par les assistants.

Elle s’étend désormais à la conception d’appareils capables d’intégrer ces systèmes dans les usages quotidiens.

Apple possède une expérience considérable dans la fabrication de smartphones, d’ordinateurs et d’accessoires. OpenAI cherche de son côté à transformer son expertise logicielle en nouveaux produits destinés au grand public.

Dans ce contexte, les données relatives aux composants, aux fournisseurs et aux techniques de fabrication peuvent représenter des avantages concurrentiels majeurs.

Mais les accusations formulées par OpenAI et Apple restent à examiner par la justice.

Le fait qu’un ancien salarié ait changé d’entreprise, ou que des technologies comparables soient développées par deux concurrents, ne suffit pas à démontrer un vol de secrets industriels.

La prochaine étape sera donc de déterminer ce que contenaient réellement les documents concernés, qui a pu y accéder et si des informations confidentielles ont été utilisées sans autorisation.

Une chose est désormais claire : la rivalité entre Apple et OpenAI ne se limite plus à Siri et ChatGPT. Elle concerne directement les appareils qui pourraient définir la prochaine génération de produits à intelligence artificielle.