Watercooling, une technologie révolutionnaire pour PC ?

Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne le watercooling dans un PC ? Vous souhaitez en savoir plus sur ses avantages et comment il se distingue du système de refroidissement par air ? Plongeons dans l’univers du watercooling et découvrons pourquoi cette technologie peut être une véritable bouffée d’air frais pour votre ordinateur !

Le Watercooling : Comment ça marche ?

Le watercooling, comme son nom l’indique, a pour but de refroidir, c’est-à-dire d’abaisser la température des composants de l’ordinateur. En résumé, grâce à ce système, un ordinateur surchauffé est refroidi par un liquide spécialement adapté à cette tâche.

Le refroidissement du processeur à l’aide du watercooling est totalement sûr. Dans ce système de refroidissement, nous n’avons pas affaire à de l’eau ordinaire, mais à un liquide possédant des propriétés spécifiques. Ce liquide de refroidissement n’est pas conducteur d’électricité, contient des anti-corrosifs, des pesticides et circule dans un circuit fermé, composé de nombreux éléments hermétiques.

Les différents types de systèmes de Watercooling

Dans les systèmes de watercooling, deux catégories sont à distinguer : le watercooling AIO (all-in-one) ou les boucles de watercooling personnalisées. Dans cet article, nous nous concentrerons sur le watercooling AIO.

L’élément fondamental du watercooling est l’échangeur de chaleur, également appelé bloc d’eau du CPU. Il est placé sur le processeur et absorbe la chaleur dégagée. Le liquide passe à travers ce bloc d’eau du CPU, emportant la chaleur du processeur et se rend à l’échangeur de chaleur, où il dissipe cette chaleur et est refroidi par les ventilateurs. Le système de watercooling est un circuit fermé. Le liquide, une fois refroidi dans l’échangeur de chaleur, revient dans le circuit.

Les composants essentiels d’un système de Watercooling

L’un des éléments les plus importants d’un ensemble de watercooling pour PC est le radiateur, ou échangeur de chaleur. C’est généralement un bloc d’aluminium qui dissipe la chaleur évacuée dans l’air et refroidit le liquide. En plus du radiateur, de l’échangeur de chaleur et du bloc d’eau, les éléments essentiels du refroidissement sont : la pompe, le réservoir d’eau, les ventilateurs et les tuyaux. La pompe force la circulation de l’eau qui circule dans le système, et grâce aux tuyaux, le liquide circule entre les différents éléments du système. Le réservoir d’eau sert à stocker le liquide de refroidissement et à prévenir l’aération.

Quels composants d’ordinateur sont impactés par le Watercooling ?

Le système de watercooling peut être utilisé pour refroidir l’ordinateur ou pour réduire la température de ses composants spécifiques. Il peut être utilisé pour tous les composants où un excès de chaleur a un impact négatif sur le fonctionnement de l’ensemble du système. La surchauffe de l’ordinateur peut entraîner une diminution des performances et augmenter la probabilité d’incidents. Sur le marché, il existe des modules pour le watercooling de la carte graphique (GPU), le refroidissement du CPU (processeur), la mémoire RAM et la carte mère.

Avantages du Watercooling

Le watercooling présente de nombreux avantages, tels que :

Une plus grande efficacité de refroidissement – le liquide ne se réchauffe pas aussi rapidement,

Il permet une plus grande densité de composants – le watercooling est compact et peut être monté à l’extérieur du boîtier,

Un fonctionnement silencieux – le watercooling est presque inaudible,

Une meilleure efficacité énergétique.

Le Watercooling est-il meilleur que le système de refroidissement par air ?

Le refroidissement par air du processeur est moins cher que le watercooling. Si l’ordinateur est placé dans un petit bureau, le refroidissement par air peut être insuffisant. Un espace restreint et un manque de circulation d’air font que le ventilateur refroidit l’échangeur de chaleur avec de l’air chaud. Le watercooling du CPU est plus efficace car le liquide ne se réchauffe pas autant que les éléments métalliques.

Avec le refroidissement par air, les ventilateurs peuvent tomber en panne. Dans une telle situation, le radiateur continuera à refroidir le processeur, et en cas de situation critique, un capteur éteindra en toute sécurité l’ordinateur. Dans le watercooling du CPU, plusieurs éléments peuvent tomber en panne, car tous sont connectés entre eux.

Le watercooling du GPU et du CPU est très silencieux, contrairement au refroidissement par air où les ventilateurs fonctionnent. De plus, les refroidisseurs de CPU peuvent prendre beaucoup de place dans le boîtier de l’ordinateur, rendant difficile l’accès à d’autres composants.

Si vous travaillez sur des processeurs performants et prévoyez de jouer aux derniers jeux, de travailler sur des programmes de design, votre ordinateur sera soumis à une forte charge qui peut provoquer une surchauffe. Dans de telles situations, il est conseillé d’investir dans un système de watercooling ou un refroidisseur de CPU. Par exemple, pour le refroidissement des processeurs Intel, le refroidisseur Noctua NH-D15 est recommandé.

La plupart des cartes graphiques sont équipées d’un refroidissement actif, généralement un refroidisseur à air. Dans le cas d’un refroidissement passif, la chaleur est dissipée par le radiateur seul. Dans le cas du refroidissement actif, la chaleur est dissipée par un ventilateur qui souffle de l’air sur le radiateur.

L’utilité du Watercooling pour les PC Gamer

Pour les passionnés de jeux sur PC, le watercooling est souvent une nécessité plus qu’une option. Les jeux modernes requièrent des ressources importantes de la part du processeur (CPU) et de la carte graphique (GPU). Lorsque ces composants sont sollicités pendant de longues périodes, ils génèrent beaucoup de chaleur. Sans un système de refroidissement adéquat, cette chaleur peut endommager les composants de l’ordinateur, réduire les performances de jeu, provoquer des arrêts inopinés ou même entrainer une défaillance complète du système.

Le watercooling est donc un excellent choix pour les gamers. Non seulement il aide à maintenir les composants du PC à une température optimale, ce qui augmente leurs performances et leur durée de vie, mais il permet aussi un fonctionnement beaucoup plus silencieux que le refroidissement par air. Cela signifie que vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre jeu sans être dérangé par le bruit des ventilateurs.

De plus, pour ceux qui aiment “overclocker” leur PC pour obtenir encore plus de performances, le watercooling est essentiel. L’overclocking génère une chaleur supplémentaire que le refroidissement par air peut avoir du mal à gérer efficacement. Avec un bon système de watercooling, vous pouvez overclocker en toute confiance, sachant que votre PC peut gérer la chaleur supplémentaire.

Le watercooling dans les PC est une technologie de plus en plus populaire pour les utilisateurs exigeants qui souhaitent optimiser les performances de leur machine tout en minimisant le bruit. Même s’il nécessite un investissement initial plus élevé que le refroidissement par air, les avantages en termes d’efficacité de refroidissement, de densité des composants, de silence et d’efficacité énergétique en font une option très attrayante. Cependant, comme toute technologie, le watercooling n’est pas sans défis et nécessite une compréhension approfondie de son fonctionnement avant de prendre la décision d’adopter cette méthode de refroidissement pour votre PC.