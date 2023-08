Une fonction cachée essentielle de l’interface MIUI à activer sur vos téléphones Xiaomi, Redmi et Poco

Découvrez une fonction cachée de l’interface MIUI qui va révolutionner l’utilisation de votre smartphone Xiaomi, Redmi ou Poco. Cette fonction, aussi simple qu’elle est efficace, vous permettra de simplifier considérablement une tâche que nous effectuons tous plusieurs fois par jour : la capture d’écran. Envie d’en savoir plus ? Restez avec nous.

Des fonctionnalités puissantes dans l’interface MIUI

L’interface MIUI de Xiaomi regorge de fonctionnalités pratiques et secrètes qui améliorent considérablement l’expérience utilisateur sur les smartphones Xiaomi, Redmi et Poco. Parmi ces outils, la fonction de capture d’écran se révèle être l’une des plus utiles.

Les méthodes classiques de capture d’écran

Traditionnellement, pour faire une capture d’écran, vous pouvez utiliser le raccourci intégré dans la barre de notifications, ou presser simultanément le bouton de réduction du volume et le bouton d’alimentation. Ce sont les méthodes les plus connues, mais il existe une manière encore plus rapide et confortable.

La fonction cachée : Capture d’écran avec le capteur d’empreintes

MIUI propose une fonction cachée exceptionnelle pour les téléphones Xiaomi, Redmi et Poco, qui vous permet de prendre une capture d’écran avec deux simples touches sur le capteur d’empreintes digitales. Plus besoin d’utiliser les deux mains ou de toucher l’écran, un double clic sur le capteur suffit !

Comment activer cette fonction cachée ?

Suivez ces étapes simples pour activer cette fonction :

Ouvrez l’application des paramètres. Défilez vers le bas et entrez dans “Paramètres supplémentaires”. Cliquez sur “Raccourcis de fonction”. Accédez à “Double-clique sur le capteur d’empreintes”. Choisissez “Prendre une capture d’écran” dans la liste des options.

Après avoir activé cette fonction, il vous suffira de toucher légèrement, sans appuyer, deux fois sur le capteur pour voir comment la capture d’écran est sauvegardée. Si le capteur est situé sur le bouton d’alimentation, un double-clic sur celui-ci fera l’affaire. Finies les contorsions pour capturer l’écran, cette astuce est bien plus simple et confortable.

Plus qu’une simple astuce : une révolution pour l’utilisateur

Cette astuce n’est qu’une des nombreuses manières dont votre smartphone Xiaomi peut vous faciliter la vie. Elle vous permet également d’activer la lampe de poche de Xiaomi sans toucher l’écran, simplifiant davantage cette tâche.

Alors, que pensez-vous de cette fonctionnalité incroyable ? Faites-le nous savoir dans les commentaires…