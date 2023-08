Un smartphone qui se démarque: l’Infinix GT 10 Pro avec des fonctionnalités exceptionnelles à un prix abordable

Découvrez un smartphone qui fait sensation, combinant un design innovant et une performance inégalée à un prix tout à fait raisonnable. Nous vous présentons l’Infinix GT 10 Pro, qui a su se distinguer dans une mer de smartphones similaires grâce à son attrait distinctif.

Un design qui évoque le Nothing Phone Infinix a finalement levé le voile sur son dernier smartphone, le GT 10 Pro. Son design rappelle vaguement celui du Nothing Phone, principalement grâce à ses lumières LED. Mais là où ce téléphone tire son épingle du jeu, c’est qu’il est beaucoup moins cher que les smartphones Nothing.

Il y a ceux qui considèrent les lumières du Nothing Phone comme un gadget inutile, et d’autres qui sont émerveillés par l’originalité de cette idée. Chacun a raison à sa manière. Cependant, la tendance initiée par Nothing n’a pas vraiment été adoptée par les fabricants. On peut compter sur les doigts d’une main les smartphones dotés de LEDs supplémentaires (hormis la LED de flash) sur le dos. Infinix a décidé de suivre cette voie avec son dernier appareil, commercialisé comme un téléphone pour les joueurs.

Infinix GT 10 Pro: le smartphone pour les gamers Il convient de noter dès le départ que l’Infinix GT 10 Pro n’a pas autant de diodes LED que les propositions de Nothing. Selon le YouTuber Jerry Rig Everything, le modèle “un” dispose de plus de 900 diodes sur toutes les bandes, formant l’interface Glyph. Infinix, de son côté, a pris une autre direction en créant quelque chose à l’image d’un indicateur de notifications caché sur l’île de caméras de l’appareil.

Nous parlons ici des cinq petites bandes cachées juste à côté de l’anneau de flash à droite. Les LED sont présentes en théorie et en pratique, mais elles ne sont pas aussi spectaculaires que celles du Nothing. Le GT 10 Pro est un smartphone conçu pour les joueurs, comme en témoignent les magnifiques panneaux arrière de l’appareil qui rappellent l’univers de Cyberpunk.

Spécifications techniques En ce qui concerne les spécifications techniques, nous avons ici un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé de couleurs 10 bits et d’un lecteur d’empreintes digitales intégré. Le panneau est censé avoir une luminosité de 900 nits et une certification TUV, ce qui signifie qu’il devrait émettre moins de lumière bleue.

Un processeur puissant pour un smartphone de jeu L’Infinix GT 10 Pro est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 8050 avec un système de refroidissement par chambre à vapeur 5G. Il est soutenu par 8 Go de mémoire vive LPDDR4X et 256 Go de stockage interne UFS 3.1. La mémoire vive peut être virtuellement étendue de 8 Go supplémentaires, tandis que la mémoire interne peut être augmentée à l’aide d’une carte microSD jusqu’à 1 To.

L’Infinix GT 10 Pro se démarque non seulement par son design unique, mais aussi par ses performances exceptionnelles et son prix abordable. C’est le smartphone idéal pour les gamers à la recherche d’une expérience de jeu immersive sans se ruiner.