Discord permet désormais le streaming de jeux Xbox. Comment procéder ?

Dernière mise à jour le 3 août 2023 par Samuel

Imaginez-vous en pleine partie de Halo avec un ami et que ce dernier ne puisse suivre le déroulement du jeu que par vos descriptions fragmentaires. Pour contrecarrer ces perturbations d’ambiance, Discord vient d’annoncer un nouveau pas dans son intégration avec Xbox : la possibilité de streamer des jeux Xbox sur Discord. Curieux de savoir comment cela fonctionne ? Restez avec nous et découvrez comment donner vie à vos parties de jeux sur Discord.

Le soutien inattendu de Xbox à Discord

Après la tentative infructueuse de Microsoft d’acquérir Discord, la plateforme a bénéficié d’un soutien inattendu. En effet, la Xbox – et plus tard la Playstation – ont intégré le populaire logiciel de communication pour les joueurs. Bien que les capacités de Discord sur les consoles aient été suffisantes pour une grande partie des joueurs, il manquait une fonctionnalité connue des ordinateurs personnels et des téléphones : le partage d’écran.

Discord et Xbox offrent désormais du streaming en direct

Le partage d’écran – le gameplay – a été ajouté à la Playstation 5 dès janvier de cette année. Cette fonction permet aux joueurs de diffuser leur jeu directement sur les canaux vocaux ou dans les conversations privées, tout en étant en mesure de communiquer vocalement. Avant que Discord n’ajoute cette intégration, la diffusion en direct dans le logiciel de communication était une tâche assez fastidieuse et compliquée, souffrant également de retards de connexion au serveur.

Qu’en est-il de la console Microsoft ?

Hier, le 2 août, Discord a annoncé un autre pas dans l’intégration de Discord avec Xbox. Désormais, les propriétaires de Xbox Series X|S et Xbox One peuvent diffuser leur gameplay en direct sur Discord.

Comment streamer votre gameplay Xbox sur Discord ?

Pour ce faire, vous devez lier votre compte Discord à votre compte Xbox dans la section Connexions des paramètres du logiciel de communication. Ensuite, pendant le jeu, appuyez sur le bouton Xbox du contrôleur et sélectionnez “Groupes et chats” dans le menu affiché. De cette section, il y a un chemin direct vers Discord et “Diffusion en direct”.

Quelques limitations à noter

Cependant, l’intégration n’est pas parfaite. Comme pour le streaming sur ordinateur ou à partir de la Playstation 5, pour diffuser à partir de la Xbox en qualité FullHD, vous aurez besoin d’un abonnement à Discord Nitro. De plus, l’intégration n’est pas immédiate et ne sera initialement disponible que pour les membres du programme Xbox Insider, mais elle sera rendue publique dans les semaines à venir.

Avec ces nouvelles avancées, Discord continue d’innover et de repousser les limites pour améliorer l’expérience de jeu de sa communauté. Alors, êtes-vous prêt à partager vos aventures de jeux Xbox sur Discord ?