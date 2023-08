C’est le premier téléviseur OLED sans fil au monde. Voici combien coûte le débarras des câbles

Dernière mise à jour le 4 août 2023 par Samuel

Le LG Signature OLED TV M3, en version 97 pouces, est présenté par le fabricant comme le premier téléviseur OLED sans fil au monde. Alors que ce nouvel équipement vient de faire son entrée sur le marché, que nous propose-t-il exactement?

Une TV OLED quasi sans fil: libérez-vous des câbles pour un certain coût

La dernière offre de LG est promue comme étant sans fil, mais il convient de préciser que cette “sans fil” ne concerne que la transmission des données. Le dispositif n’est pas entièrement exempt de câbles. Cependant, si nous utilisons le boîtier Smart TV, le décodeur et plusieurs consoles connectées à la télévision, cela facilite certainement l’évitement d’un enchevêtrement de fils.

Caractéristiques du LG Signature OLED TV

Le LG Signature OLED TV est le dernier téléviseur du géant technologique coréen. Comme son nom l’indique, l’appareil est basé sur un écran de 97 pouces (en diagonale environ 245 cm) avec une matrice OLED et fonctionne en résolution 4K (3840 x 2160 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’affichage prend bien sûr en charge les technologies HDR, Dolby Vision, HDR10 et HLG et dispose du support du processeur AI Alpha 9 4K de 6ème génération.

La technologie sans fil

La caractéristique sans fil de l’appareil a été réalisée grâce à l’utilisation d’une boîte supplémentaire appelée Zero Connect, qui transmet l’image et le son (4.2 canaux) en utilisant sa propre transmission AV, qui promet une bande passante jusqu’à trois fois supérieure à celle de la norme de connexion WiFi 6E.

Connect Box: transmission sans fil fluide de l’image et du son

Le Connect Box transmet une image 4K à 120 Hz jusqu’à une distance de 10 mètres (il supporte les standards Dolby Vision et Dolby Atmos) et, selon le fabricant, l’image et le son transmis sans fil sont fluides. C’est grâce à une antenne réglable qui est adaptée à la position de la télévision. La Connect Box est bien sûr équipée de tous les connecteurs nécessaires – HDMI 2.1, USB, RF, LAN, mais aussi Bluetooth. Un tel arrangement permet d’éviter un enchevêtrement de câbles – les consoles, les décodeurs et autres appareils sont connectés à une boîte séparée, et non à la télévision.

Aspects à considérer

L’appareil n’est pas complètement sans fil, car la télévision doit bien sûr être branchée à l’électricité, tout comme la boîte Connect Box. Pour le moment, le dispositif est disponible en Corée du Sud au prix de 45 800 000 wons (environ 35 200 euros).

Autres modèles à venir

Des versions plus petites du téléviseur seront également mises en vente de la série Signature avec une diagonale de 83 et 77 pouces. Ces derniers seront certainement beaucoup moins chers. Les téléviseurs OLED d’une diagonale aussi gigantesque que 97 pouces ne sont généralement pas les moins chers. Se débarrasser des câbles coûte donc plus de de 4 400 euros.