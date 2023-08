Motorola franchit un pas vers l’excellence avec le nouveau Moto G14 doté d’un écran FHD de qualité supérieure

Dernière mise à jour le 4 août 2023 par Samuel

Motorola a surpris ses utilisateurs plus tôt cette année en annonçant la sortie de son modèle Moto G13, notamment en janvier 2023. Cependant, il a été constaté que la qualité d’affichage de ce téléphone n’était pas optimale. Même les versions plus coûteuses, G53 et G23, avaient le même problème. Pour une qualité d’image FHD+ optimale, vous deviez envisager le modèle G73. Mais le 1er août de cette année, Motorola a annoncé la sortie du nouveau Moto G14 doté d’un écran FHD+ de haute qualité, éliminant les défauts de la version précédente. Il est disponible à la précommande en Inde à partir du 8 août à un prix équivalent à 120 dollars américains, soit environ 101 euros.

Mêmes spécifications avec une grande mise à niveau de l’écran

Le nouveau modèle Moto G14 est doté d’un écran de 6,5 pouces, avec une résolution de 1080×2400 pixels et un rapport hauteur/largeur de 20:9. L’écran est de type IPS LCD, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz comparé à 90 Hz pour l’ancien modèle.

Malgré cette importante mise à niveau de l’écran, on remarque que le reste des spécifications du téléphone n’a pas beaucoup changé. Le nouveau téléphone Motorola est équipé d’une puce octa-core (Unisoc Tiger T616) fabriquée en technologie 12 nm, avec deux cœurs (Cortex-A75) à une fréquence de 2,0 GHz et six cœurs (Cortex-A55) à une fréquence de 1,8 GHz. Ceci est assez similaire au Helio G85 présent dans le Motorola G13, avec en plus une unité de traitement graphique (Mali-G57 MP1). Par conséquent, vous ne remarquerez peut-être pas beaucoup de différence dans les performances des deux téléphones à cet égard.

94 heures de lecture musicale et 16 heures de vidéo

Le téléphone est équipé d’une batterie de 5000 mAh, et selon ce que l’entreprise mentionne sur son site, la nouvelle version de Motorola offre 94 heures de lecture continue de fichiers audio, et environ 16 heures de fichiers vidéo. De plus, le téléphone prend en charge la technologie de charge rapide à 15 W, une amélioration par rapport à l’ancienne version G13, qui prend en charge la charge à 10 W.

Il n’y a pas de grandes différences dans les configurations de l’appareil photo ou de l’audio entre les deux versions, comme vous le verrez dans le tableau de comparaison suivant:

Moto G14 Moto G13 Poids et dimensions 161.5 x 73.8 x 8 mm, poids de 177g. 162.7 x 74.7 x 8.2 mm, poids de 183.5g. Écran 6,5 pouces de type IPS LCD, résolution de 1080 x 2400 pixels. 6,5 pouces de type IPS LCD, résolution de 720 x 1600 pixels. Processeur Octa-core Unisoc Tiger T616, technologie 12 nm, GPU Mali-G57 MP1. Octa-core MT6769Z Helio G85, technologie 12 nm, GPU Mali-G52 MC2. Mémoire 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, emplacement pour carte mémoire MicroSD. 4 Go de RAM, 128 Go / 64 Go de mémoire interne, emplacement pour carte mémoire MicroSD. Appareil photo Caméra arrière double : 50 et 2 mégapixels, caméra frontale simple de 8 mégapixels. Caméra arrière triple : 50, 2 et 2 mégapixels, caméra frontale simple de 8 mégapixels. Batterie 5000 mAh avec chargeur rapide de 15W. 5000 mAh avec chargeur de 10W. Couleurs Bleu, gris, sera disponible ultérieurement en violet et blanc. Noir, bleu, or.