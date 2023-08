Nokia et HTC reviennent en force avec des mobiles à prix abordable

Dernière mise à jour le 4 août 2023 par Samuel

Impatient d’en savoir plus sur les nouvelles sorties de mobiles? Nokia et HTC sont de retour avec des smartphones à la pointe de la technologie, offerts à des prix très compétitifs. Que vous soyez un amateur de technologie ou simplement à la recherche d’un nouveau téléphone, vous ne voudrez pas manquer cette nouvelle!

HTC U23 : Un coup de maître de la part de HTC

La société HTC a lancé un nouveau smartphone, le HTC U23, maintenant disponible à l’achat à Taiwan via le site officiel de HTC. Ce nouveau modèle a été révélé la semaine dernière, ajoutant ainsi un nouvel acteur sur le marché concurrentiel des smartphones. De son côté, HMD Global a lancé deux nouveaux modèles de la catégorie feature phones en Inde, les Nokia 110 4G et Nokia 110 2G pour 2023, qui supportent le service UPI.

Le HTC U23 arbore un écran OLED de 6.7 pouces FullHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une caméra selfie de 32 mégapixels au centre de l’écran. Il dispose d’un système de caméra arrière à trois unités de 64 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels. Ce smartphone fonctionne avec un processeur Snapdragon 7 Gen 1 et est livré avec Android 13 pré-installé. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour étendre le stockage. Il est alimenté par une batterie de 4600 mAh, supporte une charge filaire de 30W et une charge sans fil de 15W. En outre, il offre une fonction de charge sans fil inversée.

Le HTC U23 offre d’autres fonctionnalités impressionnantes telles qu’un scanner d’empreintes digitales latéral, une connectivité 5G, un NFC et une résistance à l’eau et à la poussière avec une certification IP67. Le smartphone est également équipé d’une prise pour casque de 3,5 mm. Le HTC U23 est disponible en deux couleurs et une configuration de mémoire de 8GB / 128GB pour un prix de 14,990 dollars taiwanais (environ 435 euros).

Les nouveaux Nokia 110

Les deux nouveaux modèles Nokia viennent avec des améliorations mineures dans la conception par rapport aux modèles précédents et présentent de nouvelles options de couleur qui donnent aux appareils une apparence plus professionnelle. Plus important encore, les deux appareils de cette année viennent avec un support intégré pour le service de paiement UPI, ce qui permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements facilement en appuyant sur un seul bouton.

Les deux appareils offrent une bonne résistance aux chocs. Le Nokia 110 4G est équipé d’une batterie de 1450 mAh, tandis que le Nokia 110 2G a une batterie de 1000 mAh. Chacun d’eux supporte l’extension de stockage jusqu’à 32GB.

En plus de cela, le Nokia 110 4G et le Nokia 110 2G offrent une fonction radio FM sans fil, permettant aux utilisateurs d’accéder aux nouvelles, à la musique et aux sports via leurs stations FM préférées lorsqu’ils sont en déplacement, sans avoir besoin d’écouteurs.

Le Nokia 110 4G est équipé d’un écran QQVGA de 1,8 pouces, d’une caméra arrière QVGA et d’une batterie de 1450mAh offrant jusqu’à 12 jours de veille et 8 heures de temps de conversation (4G). L’appareil supporte la connectivité Bluetooth 5.0, une prise casque de 3,5 mm et un port Micro USB 2.0. Il supporte également les cartes microSD jusqu’à 32GB et fonctionne sous le système d’exploitation S30+. L’appareil est doté d’un dos en polycarbonate avec une texture nano, et a une cote de résistance à l’eau IP52. Le Nokia 110 4G est disponible en Midnight Blue et Arctic Purple, pèse 94,5 grammes et a des dimensions de 50 mm x 121,5 mm x 14,4 mm.

D’autre part, le Nokia 110 2G est équipé d’un écran QQVGA de 1,8 pouces, d’une caméra arrière QVGA et d’une batterie de 1000mAh offrant jusqu’à 12 jours de veille. L’appareil supporte une connectivité Micro-USB (1.1), supporte les cartes microSD jusqu’à 32GB, fonctionne sous le système d’exploitation S30+, est équipé d’un récepteur radio FM filaire et sans fil, et supporte les réseaux 2G avec la capacité de se connecter à deux cartes SIM. L’appareil a un dos en polycarbonate avec une texture nano, et a une cote de résistance à l’eau IP52. Le Nokia 110 2G est disponible en Charcoal et Cloudy Blue, pèse 79,6 grammes et a des dimensions de 49,4 mm x 115,07 mm x 14,4 mm.

Le Nokia 110 4G (2023) est tarifé à 2,499 roupies (environ 28 euros) et est disponible en Midnight Blue et Arctic Purple. Le Nokia 110 2G (2023) est tarifé à 1,699 roupies (environ 19 euros) et est disponible en Charcoal et Cloudy Blue. Les deux téléphones peuvent être achetés sur Nokia.com et dans les magasins locaux, et seront bientôt disponibles chez d’autres vendeurs.