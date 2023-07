Au cœur du réseau routier d’Île-de-France, la Direction des Routes d’Île-de-France (DiRIF) se consacre à assurer un service haut de gamme aux usagers des autoroutes et routes nationales. Cette entité du ministère chargé des transports travaille sous l’égide du préfet d’Île-de-France et du préfet de Paris, en lien étroit avec la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT).

Sytadin et les missions clés de la DiRIF

La DiRIF déploie trois missions essentielles, soutenues par des outils comme Sytadin :

Exploitation optimisée : La sécurité des usagers et intervenants est primordiale, tout comme l’optimisation des conditions de circulation. Les informations en temps réel fournies par Sytadin jouent un rôle crucial pour atteindre ces objectifs.



Sytadin : L’outil incontournable pour une gestion routière optimisée en Île-de-France

Sytadin : Le levier d’une gestion routière innovante

En tant que gestionnaire du premier patrimoine de l’État en valeur, la DiRIF utilise plusieurs outils et méthodes innovantes :

Gestion intelligente du trafic avec Sytadin : Cet outil fournit des informations en temps réel sur le trafic, améliorant considérablement les conditions de circulation. Des solutions comme la régulation du trafic sur les bretelles d’autoroute permettent d’économiser jusqu’à 20% du temps de parcours. Nouveaux usages de la route : La DiRIF travaille à développer de nouvelles voies dédiées pour les transports en commun, les véhicules de covoiturage, les véhicules électriques et favorise les expérimentations de véhicules autonomes. Amélioration du cadre de vie des riverains : La DiRIF s’engage à réduire les nuisances sonores liées à la circulation, notamment en construisant des murs anti-bruit et en expérimentant de nouveaux revêtements de chaussées. Intégration respectueuse de l’environnement : La DiRIF adopte une démarche durable, en assurant l’entretien des bassins de traitement des eaux de pluie et en expérimentant des revêtements de chaussée à fort taux de recyclage.



Le fonctionnement optimisé de l’infrastructure routière est un défi quotidien que la DiRIF relève avec brio, grâce à des outils de gestion intelligente comme Sytadin. Pour en apprendre davantage sur la mission et les activités de la DiRIF, consultez leur plaquette de présentation générale.

