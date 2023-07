Prédiction Choc : “Il n’y aura plus de programmeurs dans cinq ans”

Dans un monde toujours plus influencé par l’Intelligence Artificielle (IA), une affirmation audacieuse suscite des remous. Emad Mostaque, le fondateur et PDG de “Stability AI”, prédit une évolution déconcertante du paysage technologique : “il n’y aura plus de programmeurs dans cinq ans”. A-t-il raison ou est-ce une supposition farfelue ? Voyons ensemble ce qui motive une telle prédiction.

Intelligence artificielle : un bouleversement imminent ?

Mostaque a une vision du futur modelée par le pouvoir transformatif de l’IA. Il estime que cette technologie jouera un rôle de plus en plus dominant dans la conception de notre monde. Les données de GitHub soutiennent son argument, révélant que 41% de l’ensemble du code existant aujourd’hui est généré par l’IA.

Un coup de tonnerre dans le domaine technologique

Le générateur d’images open-source de Stability AI, Stable Diffusion, a surpassé la popularité de cryptomonnaies telles que Bitcoin et Ethereum sur GitHub en seulement trois mois. Ces statistiques témoignent de la montée en puissance de l’IA et de son attrait croissant auprès des développeurs, selon Developer-tech.com.

Une révolution dans la communication et l’accès à l’information en vue

Se projetant dans le futur, Mostaque prédit une révolution dans la communication et l’accès à l’information. Il pense que d’ici un an, nous aurons des modèles d’IA comme ChatGPT installés directement sur nos smartphones, éliminant ainsi le besoin d’une connexion internet. Ce progrès pourrait radicalement transformer nos interactions conversationnelles et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités.

L’impact de l’IA sur la société : un sujet de préoccupation

L’essor de l’IA suscite des inquiétudes quant à son impact sur la société. La sécurité de l’emploi est un autre domaine de préoccupation face à l’augmentation de l’IA. Cependant, Mostaque a une vision optimiste. Il voit l’IA comme un outil qui améliore le potentiel humain, plutôt qu’une menace qui remplace les personnes. Selon lui, en fournissant des informations précieuses aux gens, l’IA a le potentiel de changer le monde pour le mieux.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l'innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.