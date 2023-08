Samsung Galaxy Watch 6 contre Garmin Forerunner 265 : Qui remporte la victoire ?

Le nouveau Samsung Galaxy Watch 6 fait tourner toutes les têtes. Mais comment se mesure-t-il face à la solide Garmin Forerunner 265 ?

C’est une question qui tracasse beaucoup de personnes, surtout si vous êtes un amoureux de la technologie ou un adepte du fitness. Dans cet article, nous allons détailler ce qui fait le cœur de ces montres intelligentes.

Comparaison des fonctionnalités

Nous discuterons de leurs caractéristiques, de leur facilité d’utilisation, et de leurs performances. Nous nous pencherons en profondeur sur les aspects liés à la santé et à la forme physique, nous parlerons de leur autonomie et de leur apparence. Tout cela pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux. Alors, restez avec nous pour ce face-à-face technologique passionnant.

Comparaison des prix

Samsung Galaxy Watch 6 :

Samsung Galaxy Watch 6 (40mm et 44mm) avec châssis en Aluminium Armure : Les prix commencent à 339€.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (43mm et 47mm) avec boîtier en Acier Inoxydable : Les prix commencent à 382€.

Garmin Forerunner 265 :

Garmin Forerunner 265 : Les prix commencent à 400 €.

Comparaison des spécifications techniques

Produit Garmin Forerunner 265 Galaxy Watch 6 Galaxy Watch 6 Classic Forme Ronde Ronde Ronde Taille 42 / 46mm 40mm / 44mm 43mm / 47mm Matériau du boîtier Polymère renforcé de fibres Aluminium Acier inoxydable Poids 265: 47 grammes, 265s: 39 grammes 40mm: 28,7 grammes, 44mm: 33,3 grammes 43mm: 52 grammes, 47mm: 59 grammes Couleurs Noir, Blanc, Jaune 40mm: Gris, Or, 44mm: Gris, Argent Noir, Argent Type d’affichage AMOLED AMOLED AMOLED Résistance à l’eau 5 ATM 5 ATM 5 ATM Détection de chute Non Oui Oui Processeur N/A Exynos W930 Dual-Core 1.4GHz Exynos W930 Dual-Core 1.4GHz Stockage 8GB 16GB 16GB Capteurs Fréquence cardiaque, altimètre barométrique, boussole, gyroscope, accéléromètre, thermomètre, SpO2, capteur de lumière ambiante Samsung BioActive Sensor, capteur de température, accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière, 3D Hall Senso Samsung BioActive Sensor, capteur de température, accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de lumière GPS GPS/GLONASS/GALILEO, positionnement multi-fréquence GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou OS Garmin OS Wear OS Wear OS Durée de vie de la batterie Mode smartwatch: 265: jusqu’à 13 jours, 265s: jusqu’à 15 jours, GPS seulement: 265: jusqu’à 20 heures, 265s: jusqu’à 24 heures Jusqu’à 40 heures Jusqu’à 40 heures NFC Oui Oui Oui Prix 400€ 339€ 382€

Évaluation de Samsung Galaxy Watch 6 et Garmin Forerunner 265

Abordons tout d’abord l’apparence. Ces deux montres intelligentes sont esthétiquement agréables, mais présentent certaines différences clés. La Galaxy Watch 6 est disponible en deux tailles (40mm et 44mm) avec des écrans AMOLED lumineux de 1.3 pouces et 1.5 pouces.

Elle dispose d’un cadran rotatif pour une navigation facile et des bordures plus fines et plus élégantes par rapport à son prédécesseur. De plus, l’introduction de bracelets à un clic signifie que vous pouvez personnaliser votre montre avec plus de 700 combinaisons. De quoi vous démarquer de la masse !

La Garmin Forerunner 265, en revanche, offre un écran tactile AMOLED et un écran légèrement plus grand que son prédécesseur, la série 255. Elle est conçue pour les athlètes, avec un plus grand bouton ‘Run’ pour une utilisation facile et un design élégant et fonctionnel qui ravira tout adepte de la forme physique.

Comparaison des fonctionnalités santé

Mais une montre intelligente n’est pas seulement une question de look. La Galaxy Watch 6 et la Forerunner 265 sont toutes deux dotées de fonctionnalités de santé impressionnantes.

La Galaxy Watch 6 comprend une suite de fonctionnalités avancées de suivi de la santé comme le Score du Sommeil, la Composition Corporelle, l’ECG, le capteur de température, et bien d’autres. Elle introduit également la fonctionnalité Samsung Wallet, vous permettant de stocker tout, des cartes d’embarquement aux identifiants, directement sur votre poignet.

La Garmin Forerunner 265, de son côté, offre un score de Préparation à l’Entraînement, en utilisant des facteurs comme l’intensité de l’exercice, le sommeil et la fréquence cardiaque pour évaluer votre forme physique.

Comparaison du suivi d’activité

Et n’oublions pas le suivi des activités ! La Galaxy Watch 6 couvre une large gamme d’activités, dont la course à pied, le cyclisme et la natation, avec un suivi et une analyse automatiques de l’exercice. Elle supporte également des applications tierces comme WhatsApp et Google Calendar. La Forerunner 265, conçue pour les coureurs, excelle dans le suivi des performances de course et comprend des fonctionnalités comme LiveTrack, qui permet à d’autres personnes de suivre votre progression pendant les entraînements.

Fonctionnalités intelligentes

En tant que montres intelligentes, la Galaxy Watch 6 et la Forerunner 265 offrent diverses fonctionnalités intelligentes pour compléter leurs capacités de fitness.

La série Samsung Galaxy Watch 6 fonctionne sur la dernière plateforme Wear OS 4 et propose Samsung Pay et Samsung Pass, maintenant intégrés à Samsung Wallet, permettant aux utilisateurs de stocker des cartes numériques, des billets et bien plus encore. Avec l’accès à des applications tierces comme WhatsApp et MyFitnessPal, la Galaxy Watch 6 améliore la communication et la productivité.

La série Garmin Forerunner 265 comprend des fonctionnalités intelligentes comme le stockage de musique, les scores de Préparation à l’Entraînement, et les notifications push pour les Rapports Matinaux. Cependant, elle manque de fonctionnalités comme Samsung Wallet et le support pour les applications tierces au-delà de l’écosystème Garmin.

La série Galaxy Watch 6 fonctionne sur la plateforme Wear OS 4, offrant une expérience optimisée et conviviale. Elle est compatible avec les appareils Android et iOS, offrant un accès plus large pour les utilisateurs.

La série Forerunner 265 fonctionne sur le logiciel propriétaire de Garmin et est compatible avec les appareils Android et iOS, mais son écosystème d’applications est plus limité par rapport à Wear OS de Samsung.

Autonomie de la batterie

Abordons maintenant l’autonomie de la batterie, un facteur critique pour tout utilisateur de montre intelligente. La Galaxy Watch 6 peut durer jusqu’à 40 heures (30 heures avec l’affichage toujours allumé), avec une charge sans fil rapide. En revanche, la Forerunner 265 peut durer jusqu’à 13 jours en mode montre intelligente et jusqu’à 25 heures en mode GPS, avec une charge complète obtenue en environ une heure.

Alors, Samsung Galaxy Watch 6 vs Garmin Forerunner 265 : laquelle acheter ?

Si vous voulez une montre intelligente avec une gamme diversifiée de fonctionnalités, une interface conviviale et d’excellentes capacités de suivi de la santé, la Galaxy Watch 6 pourrait bien être votre choix idéal.

Mais si vous êtes un athlète à la recherche de métriques de course approfondies, d’un suivi GPS précis, et d’une autonomie impressionnante, la Forerunner 265 pourrait être votre partenaire d’entraînement idéal.

Finalement, ces deux montres intelligentes offrent des atouts uniques et répondent à des besoins différents. Prenez du recul, évaluez vos priorités et vos exigences, et choisissez celle qui correspond le mieux à votre mode de vie.