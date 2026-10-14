Samsung Galaxy Glasses : une fuite dévoile 26 versions de ses lunettes intelligentes, et un détail pourrait séduire les utilisateurs d’iPhone

Samsung s’apprête à entrer sur le marché des lunettes intelligentes avec un produit développé en collaboration avec Google. Et contrairement à ce que les premières présentations laissaient imaginer, le fabricant ne miserait pas sur une poignée de montures. Une nouvelle fuite dévoile 26 déclinaisons réparties entre les marques Gentle Monster et Warby Parker, avec plusieurs formes et couleurs inédites. Les Galaxy Glasses pourraient également réserver une surprise aux utilisateurs Apple : leur fonctionnement de base ne serait pas limité aux smartphones Samsung.

Samsung prépare 26 déclinaisons de ses premières lunettes intelligentes

L’information provient du site américain SammyGuru, qui a publié le 12 octobre 2026 de nouvelles images et caractéristiques des lunettes connectées de Samsung.

Le fabricant coréen avait déjà présenté son projet Intelligent Eyewear en collaboration avec Google, Gentle Monster et Warby Parker.

Mais les images récemment obtenues montrent une gamme beaucoup plus étendue que les quelques modèles dévoilés lors des précédentes démonstrations.

Gentle Monster proposerait 16 déclinaisons, réparties entre six formes de montures.

Les styles comprennent notamment des modèles ronds, carrés, ovales et des montures de type cat-eye.

Plusieurs finitions seraient proposées, dont le noir, le bordeaux, le crème, le gris clair et un violet pâle.

De son côté, Warby Parker préparerait dix déclinaisons à partir de trois familles de montures baptisées Alden, Reid et Wren.

Les versions se distingueraient notamment par leurs coloris et le choix entre verres transparents et solaires.

Ces 26 déclinaisons ne correspondent donc pas à 26 appareils techniquement différents. Il s’agit principalement de combinaisons de styles, de teintes et de verres.

Seulement 41 grammes : Samsung veut éviter les lunettes trop lourdes

Un autre détail important concerne le poids.

Selon les informations obtenues par SammyGuru, les premières lunettes intelligentes de Samsung pèseraient environ 41 grammes avec des verres standards.

Ce chiffre pourrait légèrement varier selon la monture et les éventuels verres correcteurs.

Le poids constitue un élément essentiel pour ce type d’appareil.

Contrairement à un casque de réalité mixte que l’on utilise pendant une session limitée, les lunettes intelligentes ont vocation à accompagner leurs propriétaires pendant plusieurs heures.

Un équipement trop lourd peut devenir inconfortable au niveau du nez ou des oreilles.

Samsung semble donc privilégier une conception relativement légère, avec des composants électroniques répartis dans les branches.

Il faudra toutefois attendre des essais indépendants pour savoir si cet équilibre est réellement confortable lors d’une utilisation prolongée.

Gemini pourra analyser ce que vous regardez grâce à une caméra intégrée

Les lunettes reposent sur Android XR, la plateforme développée par Google pour les appareils de réalité étendue.

Elles intègrent également Gemini, l’assistant d’intelligence artificielle de Google.

Une caméra frontale de 12 mégapixels doit permettre de prendre des photos, d’enregistrer des vidéos et de transmettre des informations visuelles à l’assistant.

L’utilisateur pourra ainsi demander des renseignements à Gemini en fonction de son environnement.

Par exemple, il pourrait interroger l’IA sur un monument devant lui, obtenir des explications sur un objet ou demander de l’aide pour comprendre certaines informations visibles.

Les lunettes comprennent également des haut-parleurs intégrés et plusieurs microphones.

Ces composants doivent permettre d’écouter les réponses de l’assistant, de passer des appels et d’utiliser certaines commandes vocales.

Les caractéristiques évoquées comprennent notamment :

Un processeur Snapdragon AR1 Gen 1 de Qualcomm.

de Qualcomm. 2 Go de mémoire vive .

. 64 Go de stockage .

. Une caméra de 12 mégapixels .

. Un enregistrement vidéo jusqu’en 3K à 30 images par seconde , selon les informations rapportées.

, selon les informations rapportées. Une certification IPX4 contre les éclaboussures.

Ces éléments proviennent des caractéristiques rapportées par la presse spécialisée et des informations précédemment dévoilées. Tous les détails n’ont pas encore été réunis dans une fiche commerciale définitive publiée par Samsung.

Pas d’écran devant les yeux : une différence importante avec les lunettes de réalité augmentée

Malgré l’utilisation d’Android XR, ces premières lunettes Samsung ne disposeraient pas d’un écran projetant des informations directement devant les yeux.

Les réponses de Gemini seraient principalement transmises par les haut-parleurs intégrés.

Cette approche rapproche davantage l’appareil des lunettes intelligentes de Meta que d’un casque de réalité augmentée doté d’un affichage immersif.

La différence est importante pour les futurs acheteurs.

Les lunettes ne permettront pas nécessairement de voir une fenêtre virtuelle, une carte flottante ou des notifications superposées au paysage.

Les indications de navigation pourraient notamment être communiquées par des instructions audio.

Samsung travaillerait séparément sur d’autres appareils disposant d’un affichage, mais ils ne doivent pas être confondus avec cette première génération.

Une autonomie annoncée jusqu’à neuf heures et un étui qui recharge les lunettes

Samsung met également en avant une autonomie pouvant atteindre neuf heures d’utilisation mixte.

Les lunettes seront accompagnées d’un étui faisant office de chargeur.

Selon les informations publiées, l’ensemble pourrait atteindre jusqu’à 72 heures d’utilisation cumulée, dans les conditions prévues par le fabricant.

Ce chiffre ne signifie pas que les lunettes pourront fonctionner continuellement pendant trois jours sans interruption.

Il correspond à une autonomie totale estimée en tenant compte des recharges fournies par l’étui.

La durée réelle dépendra notamment de l’utilisation de la caméra, des appels, des commandes Gemini et des connexions sans fil.

L’enregistrement vidéo ou l’utilisation fréquente de l’assistant peuvent solliciter davantage la batterie qu’une simple écoute musicale.

L’étui se recharge par USB-C.

La vraie surprise : les Galaxy Glasses pourraient aussi fonctionner avec un iPhone

Samsung développe cet appareil en collaboration avec Google, mais sa compatibilité ne serait pas exclusivement réservée à Android.

Selon SammyGuru, les fonctions principales pourront être utilisées avec des smartphones Android compatibles, mais également avec certains iPhone.

Cela permettrait à Samsung de s’adresser à un public plus large que les seuls possesseurs de Galaxy.

Il existe toutefois une restriction importante.

Les fonctionnalités spécialement conçues pour l’écosystème Samsung pourraient nécessiter un Galaxy S, Z Fold ou Z Flip récent fonctionnant sous One UI 9 ou une version ultérieure.

Certaines interactions avec une Galaxy Watch pourraient également exiger Wear OS 7 ou une version plus récente.

Autrement dit, une personne utilisant un iPhone pourrait accéder aux fonctions de base sans nécessairement bénéficier de toutes les interactions propres à l’écosystème Galaxy.

Il faudra attendre la documentation définitive pour connaître la liste exacte des fonctions disponibles selon le smartphone associé.

Samsung prépare aussi des commandes avec la Galaxy Watch

Au-delà des commandes vocales, Samsung envisage plusieurs manières d’interagir avec ses lunettes.

Une zone tactile située sur une branche pourrait permettre de contrôler certaines fonctions sans sortir son téléphone.

Les utilisateurs pourraient notamment déclencher des actions par des gestes ou des pressions.

Samsung a également présenté des interactions possibles avec une Galaxy Watch compatible.

La montre pourrait servir à contrôler certaines fonctions des lunettes à l’aide de gestes de la main.

Cette association viserait à rendre les interactions plus discrètes et à limiter les manipulations du smartphone.

Le fonctionnement précis dépendra cependant des appareils et des mises à jour logicielles compatibles.

Les Galaxy Glasses arriveront-elles en France ?

Le lancement des premières lunettes intelligentes Samsung est attendu en novembre 2026, selon les informations rapportées par la presse spécialisée.

Mais la disponibilité géographique risque d’être limitée au départ.

SammyGuru indique que les modèles Gentle Monster seraient d’abord proposés en Corée du Sud et aux États-Unis.

Les lunettes Warby Parker seraient, quant à elles, initialement réservées aux États-Unis.

Samsung n’a pas encore annoncé de date de commercialisation française pour ces collections.

Le fabricant n’a pas non plus communiqué de prix public définitif.

Il serait donc prématuré de convertir un tarif américain supposé en euros ou de promettre une disponibilité prochaine chez les distributeurs français.

La distribution dépendra probablement des accords commerciaux, de la disponibilité des différentes montures et des services logiciels autorisés dans chaque pays.

Le marché des lunettes connectées est devenu particulièrement intéressant depuis l’arrivée des modèles de Meta.

Les Ray-Ban Meta ont popularisé un format associant caméra, haut-parleurs, microphones et fonctions d’intelligence artificielle dans une monture relativement classique.

Samsung adopte une approche comparable, mais mise sur plusieurs avantages potentiels.

Le premier concerne l’intégration de Gemini, déjà présent sur de nombreux smartphones Android.

Le deuxième repose sur les interactions avec les appareils Galaxy et les montres connectées Samsung.

Enfin, le partenariat avec Gentle Monster et Warby Parker pourrait permettre de toucher des clients recherchant avant tout des lunettes au design soigné.

Le prix restera néanmoins déterminant.

Si Samsung positionne ses modèles trop haut, leur adoption pourrait rester limitée à un public de passionnés.

À l’inverse, une tarification compétitive accompagnée de fonctions Gemini réellement utiles pourrait créer une alternative crédible aux lunettes de Meta.

Ce qui reste à confirmer avant le lancement

Les dernières informations dévoilent une gamme plus diversifiée qu’attendu, mais plusieurs questions demeurent.

Samsung doit encore préciser les tarifs, les différences fonctionnelles entre les montures, les services disponibles selon les régions et les conditions d’utilisation avec les smartphones concurrents.

Les performances de la caméra, la fiabilité des réponses de Gemini et le confort réel des lunettes devront également être évalués lors de tests indépendants.

Un autre enjeu concerne la confidentialité : lorsqu’un appareil possède une caméra portée au niveau des yeux, les personnes présentes autour de l’utilisateur doivent pouvoir identifier les situations d’enregistrement.

Samsung prévoit des indicateurs lumineux et des mécanismes destinés à signaler l’utilisation de la caméra, mais leur efficacité devra être évaluée dans des conditions réelles.

Avec ces nouvelles informations, les Galaxy Glasses commencent néanmoins à prendre forme. Leur principal intérêt pourrait finalement être moins spectaculaire qu’un affichage de réalité augmentée : permettre de consulter Gemini, de photographier, de communiquer et de recevoir des informations sans sortir constamment son smartphone.

Reste à savoir si les utilisateurs français pourront découvrir ces possibilités dès la première vague de commercialisation ou s’ils devront attendre un lancement européen ultérieur.