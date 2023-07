Pourquoi XRP est sur le point de surpasser de manière spectaculaire Bitcoin et Ethereum

La récente décision en faveur de XRP a dissipé toutes les incertitudes réglementaires auxquelles il était confronté, ce qui a déclenché un rallye impressionnant de près de 100% en 24 heures. Suffisamment de personnes accordent maintenant de l’attention à la cryptomonnaie de Ripple, au point de commencer à attirer des capitaux provenant de Bitcoin et Ethereum. Et selon les graphiques des trois actifs, XRP est en bonne position pour surpasser de manière spectaculaire ces deux monnaies plus dominantes.

XRP : Prêt à dépasser Bitcoin et Ethereum après 6 ans de stagnation

Contrairement à Bitcoin et Ethereum, qui ont atteint des sommets inédits en 2020 et 2021, XRP n’a pas encore dépassé son sommet de 2017. Cela s’explique par le fait qu’en 2020, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé Ripple et deux de ses principaux dirigeants de vente de valeurs mobilières non enregistrées.

Maintenant que ces problèmes semblent résolus, le ciel pourrait être dégagé pour XRP. La cryptomonnaie, désormais classée 4ème par capitalisation boursière, a grimpé de près de 100% en quelques heures après la décision historique.

Le fait qu’elle puisse avoir du retard à rattraper par rapport à Bitcoin et Ethereum attire déjà des capitaux de BTC et ETH, selon chaque paire de trading de crypto-monnaies.

Changement majeur de tendance et de momentum dans les paires de trading BTC et ETH

La plupart des cryptomonnaies sont cotées en dollars américains sur les bourses via une paire de trading crypto-fiat. Cependant, les actifs cryptographiques s’échangent également contre d’autres cryptomonnaies, par exemple, BTCETH, qui représente Bitcoin coté en Ethereum.

Sur la paire de trading XRPBTC ci-dessus et la paire XRPETH ci-dessous, une rupture majeure de la tendance baissière est en cours. Pendant ce temps, l’Indice de Direction Moyenne se renforce et est au-dessus de 20.

Quand l’ADX dépasse 20, cela indique une tendance active. De plus, le LMACD montre que le momentum de XRP contre Bitcoin et Ethereum est en augmentation. De plus, les graphiques XRP.D, qui représentent la dominance de la monnaie par rapport au reste du marché, montrent des signaux similaires.

Tous ces signes combinés suggèrent que la cryptomonnaie récemment jugée non sécuritaire pourrait surpasser de manière spectaculaire BTC et ETH comme elle l’a fait en 2017. Cette fois-ci sera-t-elle différente ?

Ce graphique est apparu pour la première fois dans le numéro 12 de CoinChartist (VIP) aux côtés d’une douzaine d’autres graphiques XRP, Bitcoin et autres.