10 meilleures applications de sécurité pour votre Android: Restez connecté en toute sécurité

De nos jours, la majorité d’entre nous possède un smartphone. C’est notre moyen de communication avec la famille, les amis, les collègues, et même le monde entier. Les téléphones Androïd sont les favoris de beaucoup pour rester connectés à la société. Ils sont tout aussi fiables que les iPhones et offrent à l’utilisateur des options de personnalisation qui ne sont pas disponibles sur les iPhones. Les téléphones Android sont moins chers et, si vous utilisez Google pour quoi que ce soit, ils sont le choix évident.

Des applications de sécurité incontournables pour Android

La sécurité est importante, que vous soyez un professionnel de la sécurité souhaitant protéger vos données contre les menaces ou les attaques cybernétiques, ou simplement un individu souhaitant garder vos informations privées. Cependant, quel que soit le type de téléphone que vous choisissez, même les téléphones Android doivent protéger vos informations personnelles. La meilleure façon de le faire est d’installer une application de sécurité sur votre téléphone Android.

1. Avast Mobile Security

Avast Mobile Security, application pour les téléphones Android, offre de nombreuses options à l’utilisateur souhaitant sécuriser ses données. C’est une application de sécurité complète qui protège votre téléphone contre le phishing, les logiciels malveillants, les spywares et les virus nuisibles tels que les chevaux de Troie. L’application est disponible gratuitement et en abonnement payant à Avast Mobile. Elle est également disponible pour les utilisateurs d’iPhones.

2. Bouncer

L’application Bouncer pour les utilisateurs d’Android aide à contrôler les permissions demandées par les différentes applications qui tentent de se télécharger ou de s’installer sur votre téléphone. Tout comme un videur dans une boîte de nuit qui surveille ses invités spéciaux, l’application Bouncer protège également votre téléphone contre les hackers indésirables ou les menaces cybernétiques provenant d’autres applications qui tentent d’infiltrer vos données sans permission. Le coût de l’application Android est de 0,99€ sur le Google Play Store.

3. Lookout

L’application de sécurité Lookout est une application mobile tout-en-un pour la sécurité et l’antivirus de votre téléphone. Lookout protège votre appareil mobile, vos données et votre identité. L’application suit les éventuels virus, malwares et attaques de phishing qui menacent votre téléphone Android.

4. Malwarebytes

L’application de sécurité Malwarebytes offre une protection avancée contre les malwares, les ransomwares et autres menaces cybernétiques qui peuvent affecter les appareils Android. Malwarebytes protège tous vos appareils, y compris votre PC. Les tarifs annuels de l’application vont de 39,99€ à 59,99€.

5. Nox

L’application de sécurité Nox offre plusieurs fonctionnalités. Elle propose au l’utilisateur un nettoyage de virus gratuit, un nettoyeur de fichiers inutiles, un booster de mémoire et un verrou d’application. Fondée en 2015, Nox Security est l’un des principaux réseaux de distribution de divertissement intelligent dans le monde.

6. Orbot

L’application Orbot est l’une des meilleures applications de sécurité pour les utilisateurs Android. Orbot offre une application proxy gratuite, permettant à d’autres applications d’utiliser internet de manière plus sûre et sécurisée. L’application est disponible pour tout le monde, à partir de 12 ans.

7. Secure Call

L’application Secure Call pour les téléphones Android est une application d’appel vocal cryptée. Elle fonctionne également pour les smartphones. L’application empêche les développeurs d’applications tierces de voler votre identité et d’écouter vos conversations avec vos amis et votre famille.

8. Signal Messenger

Une autre application de sécurité qui fonctionne bien pour protéger votre vie privée est l’application Signal Messenger. L’application est disponible pour les utilisateurs Android, à partir de 12 ans. Signal Messenger se concentre sur la protection de vos communications sur les sites et applications de réseaux sociaux.

9. Sophos

Une autre excellente application de sécurité qui semble attirer l’attention des utilisateurs Android est l’application de sécurité Sophos. Cette application mobile protège tous vos appareils grâce à une solution de gestion des terminaux unifiés (UEM) entièrement équipée.

10. VIPRE Android Security

VIPRE Android est une application de sécurité Antivirus gratuite à utiliser. Elle protège ses utilisateurs en détectant et en supprimant les problèmes de malware, de spyware et de ransomware. VIPRE Android Security a 25 ans d’expérience dans la protection contre les malwares et la cybersécurité et traite plus d’un million d’échantillons uniques de malwares chaque jour.

Il existe de nombreux types d’applications de sécurité disponibles. Chacune peut également offrir à l’utilisateur différentes fonctionnalités pour empêcher votre appareil d’être piraté, perdu, ou même volé. Dans le monde de la sécurité, aucun professionnel ne peut se permettre d’être pris au dépourvu. Aujourd’hui, de nombreux outils sont disponibles en appuyant simplement sur un bouton, notamment celui qui ouvre l’application sur votre smartphone ou tablette. Si vous travaillez dans le domaine de la sécurité, vous voudrez vérifier ces dix applications.