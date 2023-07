Ripple s’attend à une adoption accrue du XRP par les banques américaines après une victoire légale partielle contre la SEC

Ripple, la société derrière la crypto-monnaie XRP, prévoit un intérêt croissant de la part des banques américaines à utiliser le XRP pour les transactions transfrontalières, suite à une victoire légale partielle récente dans son combat contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Stu Alderoty, avocat général de Ripple, a confié à CNBC qu’ils prévoient de commencer à discuter avec des établissements financiers américains de l’utilisation du produit de liquidité à la demande (ODL) de Ripple, qui utilise le XRP pour les transferts, au troisième trimestre.

Un jugement emblématique d’un juge new-yorkais a déterminé que le XRP n’est pas en soi un titre, mettant au défi les accusations de la SEC contre Ripple. Cependant, le juge a également statué que les ventes de XRP de Ripple à des acheteurs institutionnels comptent comme des ventes de titres non enregistrés. Malgré cela, Ripple pense que le jugement encouragera les banques américaines à discuter de leur utilisation potentielle du XRP pour transférer des fonds à l’étranger tout en évitant des frais exorbitants.

