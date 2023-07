PlayStation et Xbox concluent un accord surprenant pour 10 ans !

Une nouvelle qui va sans doute chambouler l’univers des gamers ! En effet, la célèbre console PlayStation et son éternelle rivale Xbox ont trouvé un terrain d’entente. Il semble que le combat acharné entre ces deux géants du gaming soit sur le point de prendre une tournure inattendue. Lisez la suite pour découvrir cette nouvelle explosive.

Le bras de fer Sony-Microsoft : un retournement de situation ?

La tentative de Microsoft, créateur et propriétaire de la marque Xbox, de prendre le contrôle d’Activision, semble avoir duré plus longtemps que le populaire feuilleton Klan diffusé sur TVP. Cette saga a été marquée par de nombreux rebondissements et révélations sur la concurrence, à l’image de l’annonce surprise par Xbox que PlayStation lancera cette année un modèle Slim. Mais est-ce la fin de ces manœuvres ? Il semblerait bien que oui.

PlayStation et Xbox : une entente de 10 ans !

Sony et Microsoft sont parvenus à un accord fructueux pour une durée de 10 ans, garantissant la continuité de la série Call of Duty sur les consoles Sony, la PlayStation. Cet accord révolutionnaire intervient dans le contexte de la reprise prévue de la société Activision par Microsoft.

Phil Spencer confirme l’accord entre les deux géants du jeu vidéo

Dans une évolution significative des événements, Phil Spencer, PDG de Xbox, a confirmé que Sony et Microsoft avaient conclu un accord contraignant. Ce contrat légalement contraignant crée un partenariat entre ces deux titans de la technologie et garantit que Call of Duty restera une partie intégrante de l’écosystème de jeu sur les consoles PlayStation à l’avenir :

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

From Day One of this acquisition, we’ve been committed to addressing the concerns of regulators, platform and game developers, and consumers. Even after we cross the finish line for this deal’s approval, we will remain focused on ensuring that Call of Duty remains available on… https://t.co/hMWjC58wRi — Brad Smith (@BradSmi) July 16, 2023

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde. A lire : SpaceX Starship : un lancement crucial pour l'avenir de l'exploration spatiale avec des défis à surmonter