Oppo Find X10 : ce nouveau système photo veut en finir avec les visages artificiels et les couleurs exagérées

Les smartphones prennent des photos de plus en plus spectaculaires, mais certaines images finissent par ne plus ressembler à la réalité. Ciel trop bleu, visages artificiellement éclaircis, couleurs exagérées : Oppo estime que les traitements automatiques sont parfois allés trop loin. Avec ses nouveaux Find X10 et Find X10 Pro Max, le constructeur chinois annonce un système photographique conçu pour conserver des couleurs, une lumière et des textures plus naturelles. Une approche développée avec Hasselblad qui pourrait intéresser ceux qui trouvent les photos de leur téléphone trop retouchées.

Oppo reconnaît un problème que beaucoup d’utilisateurs ont déjà remarqué

Le 14 octobre 2026, Oppo a publié une présentation détaillée de sa nouvelle technologie photographique, quelques jours avant le lancement mondial de sa gamme Find X10.

Le constructeur part d’un constat simple : les progrès de la photographie mobile ne produisent pas toujours des images plus fidèles.

Les logiciels des smartphones peuvent éclaircir une scène sombre, renforcer la saturation des couleurs ou accentuer les détails pour rendre une photographie immédiatement plus impressionnante.

Le résultat peut être agréable à regarder sur un petit écran. Mais il ne correspond pas nécessairement à ce que la personne avait réellement devant les yeux.

Une scène photographiée au coucher du soleil peut devenir excessivement lumineuse. Un visage peut paraître plus lisse qu’en réalité, tandis que certaines textures semblent artificiellement accentuées.

Dans sa publication officielle consacrée à la photographie naturelle, Oppo explique vouloir réduire ces phénomènes avec sa nouvelle génération de traitement d’image.

Son objectif n’est plus uniquement de produire la photographie la plus lumineuse ou la plus spectaculaire, mais de mieux conserver l’ambiance réelle de la scène.

Le nouveau moteur LUMO veut changer la manière dont les photos sont traitées

Au cœur de cette évolution se trouve LUMO True Image Engine, le nouveau moteur de traitement photographique d’Oppo.

Il combine trois technologies qui interviennent sur des aspects différents de l’image.

LUMO Hyper Pixel Engine : améliore la restitution des détails et des textures.

: améliore la restitution des détails et des textures. LUMO True Color Engine : travaille sur la fidélité des couleurs.

: travaille sur la fidélité des couleurs. LUMO Natural Tone Engine : ajuste la restitution des zones claires, des ombres et des contrastes.

Ces trois composants ne correspondent pas à trois appareils photo supplémentaires. Il s’agit de fonctions de traitement qui exploitent les informations enregistrées par les capteurs.

Leur travail doit permettre d’obtenir une image plus équilibrée, sans appliquer systématiquement les mêmes corrections à toutes les scènes.

Oppo insiste notamment sur les portraits, les paysages et les situations dans lesquelles l’éclairage est difficile à reproduire correctement.

Les visages pourraient conserver davantage leurs véritables textures

Les portraits représentent l’un des domaines dans lesquels les traitements photographiques sont les plus visibles.

Sur certains smartphones, le logiciel accentue la netteté du visage tout en atténuant certaines imperfections de la peau.

Ces corrections peuvent rendre une photographie flatteuse, mais également produire un résultat peu naturel.

Avec LUMO Hyper Pixel Engine, Oppo affirme avoir retravaillé la manière dont les textures sont reconstruites.

Le système s’appuie davantage sur les informations réellement capturées par les capteurs, avec l’objectif de limiter les contours exagérément nets et certains effets artificiels.

Le constructeur promet notamment de mieux préserver les détails fins de la peau.

Cette approche pourrait intéresser les utilisateurs qui prennent régulièrement des portraits et souhaitent conserver un rendu fidèle sans passer par des réglages professionnels.

Mais il faudra attendre des comparatifs indépendants pour savoir si les résultats sont réellement meilleurs que ceux des concurrents.

Une photographie plus naturelle n’est pas automatiquement une photographie plus réussie pour tous les utilisateurs. Certains apprécient les images contrastées et très colorées, tandis que d’autres privilégient la fidélité.

Les photos à contre-jour deviennent un enjeu important

Photographier une personne avec le soleil derrière elle représente un véritable défi pour les smartphones.

Si l’appareil expose correctement le visage, le ciel risque de devenir entièrement blanc.

À l’inverse, s’il conserve les détails du ciel, le sujet peut apparaître beaucoup trop sombre.

Les traitements HDR cherchent depuis longtemps à résoudre ce problème en combinant différentes informations lumineuses.

Mais certains algorithmes produisent un résultat excessivement uniforme, dans lequel les zones sombres et claires perdent leur contraste naturel.

C’est précisément ce phénomène qu’Oppo souhaite limiter avec LUMO Natural Tone Engine.

Selon le constructeur, le système peut conserver davantage de détails dans les ombres tout en préservant l’intensité des zones lumineuses.

Le but est d’éviter qu’une photographie prise dans une ambiance contrastée ressemble artificiellement à une scène uniformément éclairée.

Cette approche pourrait se révéler intéressante pour les portraits en extérieur, les photographies de voyage ou les scènes prises au coucher du soleil.

Hasselblad et un capteur dédié pour mieux reproduire les couleurs

La collaboration entre Oppo et Hasselblad occupe une place importante dans cette nouvelle génération.

Les deux entreprises travaillent notamment sur la calibration des couleurs et leur rendu dans différentes conditions lumineuses.

La gamme Find X10 utilise un système baptisé True Color Camera, destiné à fournir des informations supplémentaires sur les couleurs présentes dans une scène.

Ces données sont ensuite exploitées par LUMO True Color Engine afin d’ajuster le traitement des photographies.

Cette méthode vise notamment les situations complexes dans lesquelles plusieurs sources lumineuses possèdent des températures de couleur différentes.

Prenons l’exemple d’un restaurant éclairé par des lampes chaudes, avec une fenêtre laissant entrer une lumière extérieure plus froide.

Un appareil peut rencontrer des difficultés pour conserver simultanément une couleur naturelle de la peau, des murs et des objets.

Le système d’Oppo chercherait à mieux interpréter ces différences, sans appliquer une correction uniforme à toute l’image.

La présence du nom Hasselblad ne suffit toutefois pas à prouver une supériorité photographique. Le rendu final dépend également des capteurs, des objectifs et de la qualité des algorithmes.

Deux ou trois capteurs de 200 MP selon le modèle

Cette nouvelle approche logicielle s’accompagne également d’un matériel particulièrement ambitieux.

Le Find X10 standard possède deux appareils photo de 200 mégapixels : un capteur principal et un téléobjectif.

Le Find X10 Pro Max va plus loin avec trois capteurs arrière de 200 mégapixels, couvrant le grand-angle principal, l’ultra grand-angle et le téléobjectif.

Oppo indique que son moteur Hyper Pixel exploite notamment la fusion de plusieurs images pour produire des photographies très détaillées à la résolution maximale des capteurs compatibles.

Le mode Hasselblad Hi-Res permet également de produire des images de 50 mégapixels sur plusieurs focales, lorsque les conditions le permettent.

Caractéristique Find X10 Find X10 Pro Max Capteur principal 200 MP 200 MP Téléobjectif 200 MP 200 MP Ultra grand-angle 50 MP 200 MP Moteur photo LUMO True Image Engine LUMO True Image Engine Collaboration photo Hasselblad Hasselblad Présentation internationale 21 octobre 2026 21 octobre 2026

Les mégapixels ne déterminent cependant pas seuls la qualité d’une photographie.

La taille des capteurs, l’ouverture des objectifs, la stabilisation et les traitements numériques jouent un rôle tout aussi important.

Un appareil de 50 MP bien conçu peut produire une meilleure image qu’un module de 200 MP dans certaines conditions.

La vidéo pourrait également profiter de la nouvelle approche

Oppo ne limite pas ses ambitions aux photographies.

Le Find X10 Pro Max prend en charge l’enregistrement vidéo jusqu’en 4K à 120 images par seconde et en 8K à 30 images par seconde avec ses trois modules arrière de 200 MP.

Sur le Find X10, ces possibilités concernent les deux appareils photo de 200 MP.

La série propose également Open Gate Capture, une fonction qui exploite une plus grande partie de la surface du capteur vidéo.

L’intérêt est de conserver davantage d’informations dans l’image pour effectuer différents recadrages après l’enregistrement.

Une même séquence peut ainsi être préparée pour une vidéo horizontale sur YouTube ou un format vertical destiné aux réseaux sociaux.

Cette flexibilité peut intéresser les créateurs qui publient sur plusieurs plateformes.

Mais les conditions exactes de compatibilité entre résolution, fréquence d’images et fonctionnalités avancées devront être vérifiées lors des essais pratiques.

Des photos de démonstration impressionnantes, mais choisies par Oppo

Pour présenter ses nouvelles technologies, Oppo a publié plusieurs clichés pris avec le Find X10 Pro Max.

Ces images mettent notamment en avant des scènes détaillées, des portraits, des prises de vue au téléobjectif et des situations comportant des contrastes lumineux importants.

Elles permettent d’observer le type de rendu photographique recherché par le constructeur.

Il faut néanmoins conserver une certaine prudence.

Les exemples officiels sont sélectionnés par la marque et ne représentent pas nécessairement toutes les conditions de prise de vue.

Une photographie réussie en plein jour ne garantit pas un résultat identique dans une pièce sombre ou face à un sujet en mouvement.

Les premiers tests indépendants devront donc comparer les images prises dans les mêmes conditions avec d’autres smartphones haut de gamme.

Il sera notamment intéressant d’examiner la fidélité des couleurs, la texture des visages, le niveau de détail et la gestion des zones lumineuses.

Oppo Find X10 : une sortie internationale prévue le 21 octobre

Les Find X10 et Find X10 Pro Max ont déjà été présentés en Chine en septembre 2026.

Leur lancement international est désormais fixé au 21 octobre 2026, à Majorque, en Espagne.

Oppo profitera de cet événement pour détailler les informations commerciales propres aux différents marchés.

Le constructeur a notamment annoncé que les tarifs, les configurations et les disponibilités internationales seront précisés à cette occasion.

Un point mérite une attention particulière pour les acheteurs européens : la capacité de batterie peut varier selon les régions.

Oppo annonce une batterie silicium-carbone de 8 000 mAh pour les deux modèles, mais précise que certaines versions destinées à des marchés particuliers peuvent utiliser un accumulateur de 7 150 mAh.

Il faudra donc examiner la fiche française définitive plutôt que reprendre automatiquement les caractéristiques de la version chinoise.

De même, les prix européens évoqués dans certaines fuites ne doivent pas être considérés comme officiels avant leur confirmation.

La prochaine bataille photo pourrait se jouer sur le naturel, pas seulement sur les mégapixels

Avec sa nouvelle gamme Find X10, Oppo cherche à défendre une approche différente de la photographie mobile.

Plutôt que de privilégier systématiquement des images plus lumineuses, plus contrastées ou plus saturées, le constructeur promet un rendu qui respecte davantage l’ambiance réelle.

Cette orientation pourrait séduire les utilisateurs lassés des visages trop lissés et des paysages dont les couleurs semblent exagérées.

Mais la promesse doit encore être confrontée à des conditions réelles d’utilisation.

La multiplication des capteurs de 200 MP constitue une avancée matérielle remarquable, mais le véritable intérêt des Find X10 pourrait finalement se trouver dans la manière dont leurs logiciels interprètent la lumière et les couleurs.

Le lancement international du 21 octobre et les premiers comparatifs photographiques permettront de savoir si Oppo réussit réellement à produire des images plus naturelles que celles de ses principaux concurrents.