OnePlus Ace 7 : ventilateur, 9 000 mAh et écran 185 Hz, avec une limite en jeu

OnePlus pousse très loin les chiffres de ses nouveaux Ace 7 : une batterie de 9 000 mAh , un ventilateur intégré et un écran capable de monter à 185 Hz dans les jeux compatibles . Les Ace 7 et Ace 7 Pro ont été présentés en Chine le 29 octobre. Leur lancement ne vaut…

OnePlus pousse très loin les chiffres de ses nouveaux Ace 7 : une batterie de 9 000 mAh, un ventilateur intégré et un écran capable de monter à 185 Hz dans les jeux compatibles. Les Ace 7 et Ace 7 Pro ont été présentés en Chine le 29 octobre. Leur lancement ne vaut pas annonce de disponibilité en France.

185 Hz en jeu, 165 Hz pour l’interface

La nuance est facile à perdre dans une fiche commerciale : le plafond de 185 Hz ne décrit pas tous les usages. Les éléments communiqués par OnePlus, détaillés par Beebom, distinguent les jeux compatibles et le fonctionnement de l’interface à 165 Hz. Le panneau mesure 6,78 pouces.

Le taux de rafraîchissement indique combien de fois l’écran peut actualiser son image. Le nombre d’images réellement calculées dépend aussi du jeu, de ses réglages et de la charge du processeur. Un écran à 185 Hz ne transforme donc pas automatiquement tous les titres en jeux à 185 images par seconde.

Le ventilateur cherche surtout à tenir dans la durée

Les deux modèles misent sur un refroidissement actif. Le principe est de faciliter l’évacuation de la chaleur lorsque le téléphone reste longtemps sollicité. Pour un joueur, la question intéressante n’est pas seulement le pic de puissance au lancement d’une partie, mais le niveau que l’appareil peut conserver ensuite.

Cela ne suffit pas à prédire le bruit du ventilateur ou la température ressentie. Ces points réclament des mesures sur les appareils commercialisés. Les chiffres de démonstration du fabricant et les résultats d’un test indépendant doivent rester identifiés séparément.

Une grosse batterie et une alimentation pensée pour jouer

Le compte rendu du lancement de Gizmochina rapporte 9 000 mAh et une recharge filaire de 100 W sur les deux appareils. Il mentionne aussi la charge bypass, conçue pour alimenter directement le téléphone plutôt que charger sa batterie pendant la partie.

Cette fonction répond à un usage précis : jouer branché. La capacité de 9 000 mAh, elle, intéresse les sessions loin d’une prise. Aucun de ces nombres ne donne à lui seul une durée de jeu réelle ; le titre lancé, la luminosité et la connexion changent fortement la consommation.

Nous avions déjà détaillé la conception du refroidissement annoncée avant le lancement. La présentation des deux modèles permet maintenant de replacer cette fonction dans leur équipement complet.

Le Pro se distingue aussi par la photo

Les Ace 7 et Ace 7 Pro utilisent des variantes de la famille Snapdragon 8 Elite Gen 5. Les deux proposent un capteur principal de 200 Mpx ; le Pro ajoute notamment un téléobjectif périscopique de 50 Mpx avec zoom optique 3,5x, selon les informations du lancement. La différence ne se limite donc pas à la quantité de mémoire.

Pour le public français, ces appareils restent d’abord une annonce chinoise à suivre. Les rumeurs d’un éventuel changement de nom à l’international ne confirment ni les caractéristiques d’une édition européenne ni un prix local. Leur intérêt immédiat est de montrer une orientation technique : rapprocher la gestion thermique du smartphone de celle des machines conçues pour de longues sessions de jeu.