Les meilleurs cliqueurs automatiques gratuits et payants pour macOS

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, l’efficacité et la productivité sont essentielles. Que vous soyez un gamer souhaitant optimiser vos performances, un développeur cherchant à automatiser certaines tâches ou simplement un utilisateur à la recherche de plus de commodité, un cliqueur automatique peut être un outil précieux à ajouter à votre arsenal. Ces outils vous permettent d’automatiser vos clics de souris, ce qui peut vous faire gagner du temps, réduire l’effort et améliorer votre efficacité. De nombreux cliqueurs automatiques existent sur le marché, avec une gamme de fonctionnalités et de prix pour répondre à différents besoins. Dans cet article, nous allons explorer les sept meilleurs cliqueurs automatiques disponibles pour macOS. Chacun d’eux offre un ensemble unique de fonctionnalités et d’options pour vous aider à optimiser votre processus de clic. Quelle que soit votre utilisation, il y a certainement un cliqueur automatique qui correspond à vos besoins spécifiques.

Voici les sept meilleurs cliqueurs automatiques pour macOS :

1. Auto Clicker par Mfor Mac

Prix : Essai gratuit. 6,54 €/ 6 mois/ 1 Mac

Auto Clicker par Mfor Mac est un auto-clic de souris facile et gratuit qui peut vous aider à automatiser les clics gauche ou droit de la souris. L’interface est simple et vous pouvez optimiser l’utilisation de la souris selon vos besoins et vos préférences.

Fonctionnalités notables :

Configurer les clics automatiques de la souris.

Choisir le nombre de clics après lesquels Auto Clicker s’arrêtera.

Choisir les actions pour les clics gauche ou droit.

Activer et désactiver le son du clic.

Définir le nombre maximal de clics qui vous fermeront ou vous banniront si vous dépassez la limite de clics.

2. GS Auto Clicker

Si vous passez de longues heures à cliquer sur votre souris et que vous avez mal au poignet ou que vous voulez reposer vos doigts, vous pouvez utiliser une application comme GS Auto Clicker, un auto-clic gratuit pour Mac.

Fonctionnalités notables :

Enregistrer des séquences de clics sur différentes parties de l’écran.

Opter pour le clic gauche ou droit que vous voulez utiliser de manière répétée.

Définir des intervalles de clics en heures, minutes, secondes ou même millisecondes.

Vous pouvez le régler pour qu’il continue à l’infini jusqu’à ce que vous l’arrêtiez ou l’utiliser pendant une certaine période de temps.

Tester la vitesse de clic.

3. iMouseTrick

iMouseTrick est un outil d’auto-clic gratuit et facile à utiliser qui peut vous aider à accélérer votre processus de clic et à automatiser vos clics de souris.

Fonctionnalités notables :

Définir le nombre de clics (1-100).

Choisir le temps entre les clics.

Auto-clic sur n’importe quel onglet ou fenêtre.

Sélectionner le compte à rebours avant que l’auto-clic ne commence.

Cacher iMouseTrick lorsqu’il est en cours d’exécution.

4. Fast Clicker

Prix : Essai gratuit. 6,54 € pour 6 mois/ Mac

Fast Clicker est un auto-clic léger pour Mac qui peut vous aider à cliquer à n’importe quel endroit sur votre écran Mac.

Fonctionnalités notables :

Choisir un délai aléatoire entre les clics.

Vous pouvez également effectuer des clics rapides automatisés à un endroit aléatoire de l’écran.

Définir une plage d’intervalle entre les clics.

Configurer les raccourcis clavier.

Faible consommation de ressources système.

5. 1Clicker

1Clicker est un autre auto-clic sûr et gratuit pour macOS qui peut provoquer des clics pour répéter des informations préenregistrées.

Fonctionnalités notables :

Option de sélectionner le type de clic – simple, double ou même triple.

Définir le temps souhaité entre les clics en heures, minutes, secondes et millisecondes.

Sélectionner la zone spécifique de l’écran où les clics sont nécessaires.

6. Mac Auto Clicker

Mac Auto Clicker est un outil puissant mais facile à utiliser qui peut vous aider à automatiser vos clics de souris sans aucune connaissance technique.

Fonctionnalités notables :

Définir le nombre de clics et l’intervalle entre les clics.

Choisir l’emplacement des clics sur l’écran.

Configurer les raccourcis clavier pour démarrer et arrêter l’auto-clic.

La possibilité de sauvegarder les paramètres pour une utilisation future.

Compatible avec toutes les versions de macOS.

7. Automator (intégré à macOS)

L’Automator de macOS est un outil intégré qui peut aider à automatiser une variété de tâches, y compris les clics de souris. Bien que pas aussi puissant ou flexible que certains des autres auto-clics de cette liste, il offre un niveau de fonctionnalité qui peut suffire pour de nombreux utilisateurs.

Fonctionnalités notables :

Créer des “workflows” automatisés qui effectuent des tâches sur votre Mac.

Aucun téléchargement ou achat supplémentaire n’est nécessaire.

La possibilité de créer des scripts Apple pour automatiser des tâches plus avancées.

Intégration avec d’autres applications et fonctionnalités de macOS.

J’espère que cette liste vous aidera à choisir l’auto-clic qui vous convient le mieux. N’oubliez pas que chaque utilisateur a des besoins et des préférences différents, donc ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Bonne chance dans votre recherche !