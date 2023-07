Bitcoin : Catastrophe ou jackpot à 28 000 Euros ? Les 3 indicateurs clés à ne pas manquer !

Le marché du Bitcoin a récemment été assez tranquille, affichant une volatilité minimale sans orientation précise. Cependant, une interrogation persiste chez les traders : quel sera le prochain mouvement du Bitcoin ? Une analyse approfondie s’impose.

Un marché du Bitcoin en attente

Si le Bitcoin réussit à surpasser la barrière de résistance à 30 000 euros, cela pourrait entraîner un revirement positif, laissant présager une tendance à la hausse à long terme. L’analyse du graphique journalier indique un motif baissier près de la principale zone de résistance à 30 000 euros. En outre, le Bitcoin rencontre une forte résistance dynamique de la ligne médiane de la tendance du canal ascendant, ce qui entraîne un certain décalage.

Des signes inquiétants sur le graphique journalier

Une divergence significative et prolongée entre le prix et l’indicateur RSI (Relative Strength Index) suggère un possible changement des conditions du marché. Si l’offre prédomine dans cette région clé sur la demande de crypto-monnaie, l’objectif suivant pourrait être autour de 28 500 euros, correspondant à la moyenne mobile sur 100 jours.

Consolidation sur le graphique à 4 heures

Le graphique à 4 heures révèle que le Bitcoin est entré dans une phase de consolidation prolongée après avoir atteint la zone de prix critique de 30 000 euros. Cette zone coïncide avec un précédent pic notable, qui a provoqué une résistance importante due à une augmentation de l’offre. De plus, le prix a formé une figure d’éventail, signe fréquent d’un potentiel revirement. Si le Bitcoin franchit le bas de cet éventail, cela pourrait indiquer un retournement à moyen terme.

Que nous réserve le Bitcoin ?

En conclusion, si le Bitcoin rencontre une résistance, son prochain objectif pourrait être la zone de support statique autour de 28 000 euros.

L’analyse On-chain et l’intérêt des investisseurs

La prime d’un fonds, comme le trust Bitcoin, sert d’indicateur important de la surévaluation du prix du marché par rapport à la valeur nette des actifs du fonds (NAV), représentant ses actifs sous-jacents. Depuis janvier 2023, une augmentation constante de la prime pour le trust Bitcoin témoigne d’un pic notable d’intérêt des investisseurs pour l’acquisition de ce fonds. Cette tendance indique une demande croissante pour le Bitcoin sur le marché.

Une prime en hausse pour le Bitcoin

Alors que la prime pour le trust Bitcoin continue d’augmenter, l’écart entre son prix sur le marché et la valeur marchande réelle des contrats Bitcoin se réduit. Cette convergence est un signe clair que les investisseurs deviennent de plus en plus optimistes quant au potentiel du Bitcoin et sont prêts à payer une prime plus élevée pour accéder à cet actif numérique.