Google s’apprête à vendre aux journalistes la technologie qui risque de détruire leur profession!

Google présente lors de réunions privées un projet nommé Genesis. Certains le qualifient d’assistant, d’autres y voient une technologie effrayante. Google, quant à lui, affirme qu’il s’agit d’un support pour les journalistes dans leurs tâches quotidiennes.

Une inquiétude grandissante face à l’intelligence artificielle générative

Les professionnels des métiers créatifs observent depuis longtemps avec inquiétude l’intelligence artificielle générative – et pas seulement cette dernière. Nous assistons en effet à la plus grande grève des acteurs hollywoodiens depuis les années 1960, qui s’opposent entre autres à être remplacés par des deepfakes.

Le journalisme à l’épreuve de l’IA

L’avenir du journalisme est également en question. Le service CNET a été pris en flagrant délit de génération d’articles truffés d’erreurs. En avril, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Business Insider licenciait des employés pour les remplacer par une intelligence artificielle générative. Aujourd’hui, la situation s’inverse et c’est le géant qui propose à la presse les propositions de son intelligence artificielle. Genesis, développé par Google, devrait arriver au New York Times, au Washington Post et au Wall Street Journal.

Google voit l’avenir du journalisme avec Genesis

Selon le New York Times, qui cite des personnes associées à l’affaire, Google teste une intelligence artificielle axée sur la rédaction de nouvelles et d’autres contenus journalistiques. La technologie a été proposée aux propriétaires des plus grands journaux et titres de presse américains, y compris The New York Times Company, Nash Holdings LLC et News Corp.

Genesis : un assistant personnel ou une technologie inquiétante ?

Connue sous le nom de code Genesis, selon une source, cette technologie est “quelque chose comme un assistant personnel” qui automatise certaines tâches et accélère d’autres. Selon une autre source, Google voit en Genesis “une technologie responsable qui pourrait aider à détourner l’industrie de l’édition des pièges de l’intelligence artificielle générative”. D’autres informateurs qui ont assisté à la présentation de Google sur Genesis l’ont appelée “inquiétante”.

Un soutien pour les journalistes selon Google

“En collaboration avec les éditeurs de nouvelles, en particulier les plus petits, nous en sommes aux premiers stades de l’examen des idées pour la livraison potentielle d’outils basés sur l’intelligence artificielle pour aider les journalistes dans leur travail”, a déclaré Jenn Cider, porte-parole de Google, citée par le New York Times.

Selon Cider, les outils développés par Google ne visent pas à remplacer les journalistes et “ne peuvent pas remplacer le rôle fondamental des journalistes dans le reportage, la création et la vérification des faits dans leurs articles”.