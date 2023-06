La révolution NFC est en marche : votre smartphone pourrait devenir une véritable centrale de paiement !

Le Forum NFC, consortium dédié au développement de la communication en champ proche (NFC), voit un futur de la technologie NFC sans la nécessité de frotter son téléphone sur un terminal, mais avec un chargement plus rapide et la possibilité d’activer plusieurs actions avec une simple touche. Les géants technologiques, responsables des paiements sans contact par téléphone, ont dévoilé leur plan quinquennal pour améliorer le NFC.

L’innovation constante dans le domaine technologique

Une fois créées, les technologies ne restent pas statiques. Leurs créateurs visent constamment à améliorer et à perfectionner les normes, qui sont ensuite mises en œuvre dans les appareils et les logiciels. Des exemples tels que l’USB ou la recharge inductive, des technologies qui ont beaucoup changé au fil des années de développement et de travaux méticuleux, sont faciles à trouver.

Il en va de même pour la technologie NFC. Il y a encore une décennie, elle était présente sur une poignée de téléphones. Aujourd’hui, il est difficile de trouver un magasin où quelqu’un devant nous dans la file d’attente à la caisse ne paie pas en plaçant son téléphone sur le terminal. En fait, l’augmentation de la distance minimale entre le terminal et l’appareil est l’un des points que le Forum NFC prépare pour les prochaines années.

Les changements à venir dans la technologie NFC

Le Forum NFC est une organisation regroupant des entreprises et des start-ups qui travaillent sur le développement et l’amélioration de la technologie NFC. Parmi ses membres, on trouve notamment Apple, Google, Huawei, Qualcomm ou Sony. Le 21 juin, le forum a présenté ses plans pour les cinq prochaines années, des plans qui se traduiront par des changements dans la technologie NFC.

Avant tout, le forum se concentrera sur l’augmentation de la puissance reçue par le chargement sans fil dans la technologie NFC. Actuellement, elle est de 1 W, mais le consortium espère atteindre 3 W d’ici 2028. Selon le forum, ce changement “introduira l’alimentation et le chargement sans fil dans de nouveaux formats plus petits, révolutionnant le design industriel et définissant de nouveaux marchés”.

Augmentation de la portée et développement de nouvelles fonctionnalités

La distance sera également augmentée. Actuellement, la connexion en standard NFC est possible jusqu’à une distance de 5 mm, ce qui signifie que les smartphones, les smartwatches et d’autres appareils doivent entrer en contact physique pour transmettre des données. Le plan est d’augmenter cette distance six fois, jusqu’à 3 centimètres, ce qui aura un impact sur la vitesse des transactions effectuées à l’aide de la technologie NFC et sur l’utilité du NFC en tant que tel. En effet, la connexion ne nécessitera plus un alignement parfait des antennes des deux appareils lors de la communication.

Le Forum NFC souhaite également développer la fonction SoftPOS sur les smartphones, c’est-à-dire la possibilité de transformer le téléphone en terminal de paiement, recevant des paiements d’autres appareils. De plus, le consortium prévoit d’ajouter au NFC la fonctionnalité multitâche, où un seul contact entre les appareils conduit à l’activation de plusieurs fonctions. Le dernier point du plan quinquennal pour le développement de la communication en champ proche est de permettre le partage, via NFC, d’informations sur la composition et les méthodes de recyclage des produits contenant ces puces.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l'innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.