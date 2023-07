iPhone 15 : Le joyau technologique dont tout le monde rêve… mais que personne ne peut obtenir ?

Préparez-vous à une ruée vers les nouveaux iPhone 15! Malheureusement, leur disponibilité pourrait être plus limitée que prévu, non pas à cause de la demande écrasante, mais en raison de problèmes de production chez Apple. Et ce, indépendamment de l’épaisseur de votre portefeuille. La rumeur selon laquelle Apple rencontre des difficultés avec la production de ses derniers modèles se répand de plus en plus, laissant les consommateurs dans l’incertitude quant à la date de sortie réelle.

Les innovations attendues pour les iPhone 15

Les nouveaux modèles iPhone 15 sont très attendus. La version standard de l’iPhone 15 devrait présenter une innovation majeure, notamment le remplacement du port Lightning par un port USB-C universel, déjà largement utilisé sur tous les téléphones Android. Quant aux modèles Pro, ils pourraient présenter un écran plus grand. Cependant, cette évolution semble être à l’origine d’une série de problèmes de production pour Apple, en particulier pour les iPhone 15 Pro.

Des problèmes de production en série?

Si vous comptez acquérir un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, vous risquez d’être déçu. Apple semble en effet rencontrer des problèmes de production d’écrans pour ces modèles. D’après un rapport publié par The Information, les défis proviennent du nouveau processus de production destiné à réduire la taille de la bordure sur les modèles Pro, causant des complications avec les écrans fabriqués par LG.

Une source bien informée a mentionné que ces écrans n’ont pas passé les tests de fiabilité en raison du nouveau processus appelé “Low-Pressure Injection Molding” (LIPO). Cela a poussé Apple à apporter des modifications pour que les écrans de LG “puissent passer les tests”.

Des retards pour les modèles iPhone 15 Pro?

Des spéculations sur un éventuel retard de lancement des modèles Pro ont commencé à circuler. Ces derniers pourraient n’arriver sur le marché qu’au quatrième trimestre 2023 (après le 1er octobre), même si Apple prévoit de commencer à les vendre en septembre, conformément à son calendrier initial, mais avec une disponibilité limitée. Il sera donc plus difficile d’obtenir un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max lors de la première sortie par rapport aux années précédentes.

Il convient de noter que LG n’est pas le seul fournisseur d’écrans pour les iPhones. Cependant, en raison des problèmes actuels, il y a de fortes chances qu’Apple doive demander à Samsung d’augmenter la production de ses composants, ou du moins de baser l’approvisionnement des modèles Pro uniquement sur ses écrans. Cela signifie que le nombre d’iPhone disponibles à la sortie sera très limité et qu’ils seront également plus chers.