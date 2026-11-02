La fenêtre de contexte de Precise Edit vise une retouche locale sans modifier les pixels extérieurs. Le mode choisi compte sur les grandes images.

Ideogram veut retoucher une zone de l’image sans toucher au reste : le réglage décisif

Changer un détail sans voir un visage, un vêtement ou le décor se transformer au passage : c’est l’un des problèmes les plus agaçants de la retouche générative. Ideogram ajoute une fenêtre de contexte à Precise Edit, avec une promesse précise : modifier une région à sa résolution d’origine et restituer les pixels situés à l’extérieur sans changement. Encore faut-il activer le bon mode sur une grande image.

La fenêtre et le masque n’ont pas le même rôle

La présentation de Precise Edit distingue la zone que le modèle examine et la partie que l’on souhaite retoucher. Le masque peut resserrer la modification à l’intérieur de la fenêtre. L’objectif est de conserver assez de contexte pour intégrer le changement, sans régénérer inutilement toute l’image.

Prenons une photo de produit sur laquelle un petit accessoire doit être corrigé. Le besoin n’est pas forcément de recréer l’éclairage, le fond et les contours de l’objet principal. Limiter la retouche peut permettre de préserver le travail déjà validé. La conservation exacte des pixels annoncée reste une affirmation de l’éditeur ; nous ne présentons pas ses exemples comme les résultats d’un test indépendant de Menow.

Sans fenêtre de contexte, une grande image peut être réduite

La documentation de l’API Ideogram 4.5 indique qu’une modification de l’image entière est limitée à une surface de 4 194 304 pixels. Une image de 8 192 pixels de côté revient ainsi en 2 048 × 2 048 dans ce mode.

Le champ context_window permet de définir une région ou d’utiliser un choix automatique associé à un masque. La région doit rester dans la limite prévue. Il ne suffit donc pas d’envoyer un fichier très défini pour obtenir, dans tous les modes, un résultat conservant tous ses détails.

Vérifier le résultat reste indispensable

Pour juger l’intérêt de l’outil, contrôlez d’abord la taille du fichier obtenu, puis les contours de la retouche. Un résultat peut préserver ce qui se trouve à l’extérieur et malgré tout produire une mauvaise transition à l’intérieur. Examinez les ombres, la matière et les éléments qui chevauchent la zone sélectionnée.

Gardez aussi l’original et travaillez sur une copie. Pour une photo documentaire, une modification générative peut changer le sens de l’image même lorsqu’elle occupe peu de pixels. La précision technique d’une retouche et la fidélité à la scène photographiée sont deux exigences différentes. Cet outil vise à mieux limiter où l’IA intervient ; il ne dispense pas de décider si cette intervention est appropriée.

Image à la une : illustration générée par IA pour Menow ; pas un résultat produit avec Ideogram.