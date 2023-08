Google surpasse Apple avec une fonction qui pourrait sauver des vies !

Imaginez un monde où, même dans les endroits les plus reculés, vous pouvez envoyer un message grâce à une connexion satellite. Google rend cela possible. Découvrez comment.

Google a des ambitions claires : renforcer la sécurité et la connectivité des utilisateurs de smartphones. Alors que Apple offre déjà une fonction de connexion satellitaire sur ses iPhone 14 permettant d’envoyer un message SOS en l’absence de réseau, Google envisage d’introduire une caractéristique similaire pour les smartphones compatibles avec Android 14, notamment ceux qui supportent Snapdragon Satellite. Mais, selon les rumeurs, Google pourrait aller un peu plus loin.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’utilisateur Neil Rahmouni nous a donné un aperçu de ce à quoi s’attendre de cette nouvelle fonctionnalité attendue dans Android 14, qui sera probablement dévoilée avec le lancement de la plateforme Snapdragon Satellite de Qualcomm à la fin de l’année.

Looks like Google Messages is indeed preparing to add support for Satellite Connectivity. They’ve added UIs for conversations and SOS messages using satellite connection: pic.twitter.com/IDxse7QNCw

D’après une capture d’écran partagée, il semble que la fonctionnalité intégrée dans l’application “Messages” de Google serait aussi simple que l’envoi d’un SMS traditionnel. Mais attention, avant d’envoyer le message, l’utilisateur verrait la mention “Message satellitaire”, accompagnée d’un compteur indiquant le nombre maximal de caractères autorisés. Il semblerait cependant que cette fonctionnalité soit encore en cours de développement, certains bugs étant apparents sur la capture d’écran.

Contrairement à la solution d’Apple qui propose quelques messages pré-établis comme des alertes concernant un accident de voiture, une blessure, une maladie, un crime, une disparition, une prise d’otage ou un incendie, la proposition de Google permettrait, elle, d’envoyer n’importe quel texte, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour communiquer avec la famille et les amis en cas d’urgence.

Il est également à noter que la fonction d’Apple n’est pas encore disponible en Pologne et dans certains autres pays, tandis que la connectivité satellitaire de Google est censée fonctionner à l’échelle mondiale, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez.

Satellite communication APIs did make their way into Android 14, though everything is marked as “hide” so they’re not available to third-party apps.

There’s going to be a satellite service “demo mode”. Supported datagrams include SOS messages and location sharing. pic.twitter.com/dk0BxhHamy

