Honor Magic V2 : Le Géant des smartphones pliables, plus Fin, plus léger, plus puissant !

La dernière annonce de Honor est officielle : Le Honor Magic V2, troisième génération de sa série de smartphones pliables, se distingue par sa finesse et sa légèreté sur le marché des smartphones pliables. Sans compromettre la batterie ou les performances, pourrait-il devenir le nouveau champion des smartphones pliables ? Découvrons en plus sur le Magic V2.

Conception du Honor Magic V2

Le design du Honor Magic V2 ne diffère pas de son prédécesseur. Honor s’est concentré sur la légèreté et la finesse de la structure, facilitant son transport et son utilisation quotidienne tout en conservant le même design. Sa finesse n’excède pas 9,9 mm en mode plié et 4,7 mm en mode tablette, avec un poids de 231 grammes. Il surpasse ainsi le Samsung Galaxy Z Fold 2, qui mesure 11,2 mm d’épaisseur et pèse 262 grammes.

Design et options de couleurs

La texture noire du revêtement offre une prise en main plus confortable et résistante aux traces de doigts. Cependant, si vous préférez une finition plus brillante ou une texture en verre, d’autres options comme le blanc dégradé et le violet sont disponibles.

Caméras et résistance

Les caméras arrière se démarquent avec trois objectifs et un flash, tandis que l’écran avant s’étend pour occuper tous les angles et offrir une expérience immersive. La charnière est conçue pour résister à plus de 400 000 pliages sans problème, et bien que la résistance à l’eau ne soit pas officiellement détaillée, Honor a revêtu les composants internes d’un revêtement P2i résistant aux éclaboussures.

Spécifications du Honor Magic V2

L’écran intérieur est une dalle OLED de 7,92 pouces avec une résolution de 2344×2156 pixels et un taux de rafraîchissement dynamique allant jusqu’à 120 Hz. L’écran prend en charge le contenu HDR 10+ avec une luminosité maximale de 1600 nits.

L’écran extérieur est également une dalle OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2376×1060 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une luminosité maximale de 2500 nits.

Les deux écrans prennent en charge le stylet optique pour une utilisation confortable et efficace.

Performances et appareil Photo

Le Honor Magic V2 est équipé du processeur Snapdragon 8 de deuxième génération, cadencé jusqu’à 3,36 GHz. Il offre une version avec 16 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage, ainsi qu’une version extrême avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Le système d’exploitation est Android 13 basé sur MagicOS 7.2, offrant une expérience optimisée pour un grand écran pliable, avec des fonctionnalités de multitâche améliorées.

Le module de caméra principal offre une résolution de 50 MP avec ouverture f/1.9 et stabilisation optique, et il est accompagné d’un objectif ultra-large de même résolution et d’un téléobjectif de 20 MP pour un zoom optique jusqu’à trois fois. Une caméra frontale de 16 MP est également présente.

Autonomie et prix

La batterie de 5000 mAh est généreuse pour un smartphone pliable et est compatible avec une charge rapide de 66 W ainsi qu’une charge inversée de 5 W.

Le Honor Magic V2 est disponible en noir, violet et blanc dégradé, avec des prix débutant à 1253 euros pour la version 256 Go, 1393 euros pour la version 512 Go, et 1671 euros pour la version 1 To.

Qu’en pensez-vous de cette nouvelle sortie de Honor sur le marché des smartphones pliables ? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous !