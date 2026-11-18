Gardez vos conversations Gemini tout en contrôlant leur réutilisation : les réglages français, leurs différences et les limites à connaître.

Vous voulez retrouver vos anciennes conversations avec Gemini sans autoriser leur utilisation pour entraîner l’IA ? Google distingue désormais ces deux choix. Conserver l’historique ne vous oblige plus à accepter l’entraînement des modèles sur le contenu de vos discussions. Il faut toutefois contrôler le bon paramètre : effacer des échanges, refuser leur réutilisation et couper les applications connectées ne produisent pas le même résultat.

La documentation française de Google, actualisée le 17 novembre 2026, décrit cette séparation. Voici comment vous orienter avec un compte personnel, sans supprimer par erreur une conversation que vous souhaitiez garder.

Le réglage à vérifier est celui du contenu des discussions

Commencez par le compte Google avec lequel vous utilisez réellement l’assistant. C’est particulièrement important si votre téléphone affiche un compte personnel et celui du travail : une modification sur le premier ne règle pas le second.

Ouvrez Gemini, puis le Menu et votre photo de profil ou votre initiale. Entrez dans Historique Gemini. Sur le site Web, le chemin indiqué par Google passe par Paramètres et aide, puis Historique. Conservez le paramètre Historique activé si vous voulez retrouver vos échanges dans cette rubrique. Repérez le choix intitulé « Contenu des discussions, y compris le texte et les importations » et désactivez son autorisation si elle est active. Relisez l’état enregistré avant de quitter la page : c’est l’autorisation relative au contenu qu’il faut retirer, pas choisir la suppression de tout l’historique.

Ces intitulés figurent dans l’aide française de Google sur les paramètres de l’historique. Si votre interface ne propose pas encore les contrôles séparés, ne sélectionnez pas « Désactiver et supprimer l’historique » pour tenter de les faire apparaître. Cette commande poursuit un autre objectif.

Trois décisions différentes, à ne pas confondre

Votre objectif Contrôle concerné Point à retenir Retrouver les échanges précédents Historique Gemini La conservation et l’entraînement sont des choix distincts. Refuser l’entraînement sur les futures discussions Contenu des discussions Vérifier son état sans effacer les conversations. Retirer un échange que vous ne voulez plus garder Suppression dans l’historique Choisir la discussion ou la période voulue, plutôt que tout supprimer. Limiter l’accès à un autre service Applis connectées Ce contrôle ne se confond pas avec l’historique.

Prenons un cas simple : vous avez préparé un voyage avec Gemini et voulez garder les horaires et les idées de visites. Votre besoin est de conserver cette discussion tout en refusant la réutilisation des prochaines. Supprimer le voyage serait donc une mauvaise réponse à votre demande de confidentialité.

Refuser l’entraînement ne rend pas la conversation invisible à Google

Le guide de confidentialité de Gemini précise que le service continue de traiter les échanges pour répondre et assurer sa sécurité, éventuellement avec une intervention humaine. L’envoi volontaire de commentaires constitue aussi une exception à connaître pour la réutilisation des discussions associées.

Désactiver l’historique ne signifie pas non plus « aucune conservation » : Google annonce environ deux mois pour les futurs échanges concernés. Le choix proposé vise donc une finalité précise, l’entraînement, et ne doit pas être présenté comme un mode confidentiel absolu.

Avant de partager un document personnel

Demandez-vous ce dont l’assistant a besoin pour répondre. Pour expliquer une facture, son montant et les lignes incomprises peuvent suffire ; votre adresse complète ou une référence client n’améliorent pas nécessairement la réponse. Le contrôle d’entraînement ne remplace pas cette sélection.

Sur un compte professionnel ou scolaire, les règles et les commandes disponibles peuvent être fixées par l’administrateur. Le bon réflexe consiste alors à consulter les conditions de ce compte, plutôt qu’à supposer que le réglage de votre Gemini personnel s’y applique. Vous pouvez ainsi conserver un historique utile tout en sachant précisément quelle autorisation vous avez retirée.