GPS, appels, ECG, lampe et autonomie par mode : les fonctions qui justifient le supplément de la Venu 4, et celles déjà présentes sur la vívoactive 6.

La Venu 4 ajoute un GPS multibande, un ECG, une lampe LED et des appels au poignet. La vívoactive 6 conserve pourtant une grande partie de ce qui compte au quotidien : suivi du sommeil, entraînements, paiement sans contact et musique. Pour choisir, la question n’est donc pas seulement de savoir laquelle possède le plus de fonctions. Il faut déterminer lesquelles vous utiliserez vraiment, et dans quelle taille.

Un détail peut déjà changer votre décision : la Venu 4 ne tient pas systématiquement plus longtemps. Le petit modèle est annoncé jusqu’à 10 jours, contre 11 jours pour la vívoactive 6. Ces durées sont des estimations de Garmin, pas les résultats d’un essai comparatif réalisé par Menow.

Le tableau des différences qui comptent avant d’acheter

Point à comparer Venu 4 vívoactive 6 Conséquence concrète Formats 41 et 45 mm Un format, écran 1,2 pouce La Venu permet de choisir un écran plus grand ou une montre plus compacte. Écran AMOLED 1,2 ou 1,4 pouce AMOLED 1,2 pouce Les chiffres et entraînements sont plus spacieux sur la Venu 45 mm. GPS multibande Oui Non Un équipement supplémentaire à considérer en ville dense ou dans les lieux où les signaux sont perturbés. ECG Application compatible, sous conditions Non À distinguer du simple suivi de fréquence cardiaque, présent sur les deux. Microphone et haut-parleur Oui, avec téléphone compatible associé pour les appels Non La Venu permet de gérer un appel au poignet ; elle ne remplace pas un abonnement mobile autonome. Lampe LED Oui Non Pour éclairer brièvement une serrure ou une pièce sombre sans sortir le téléphone. Préparation et statut d’entraînement Oui Pas les mêmes indicateurs avancés La Venu donne davantage de repères pour organiser une pratique sportive régulière. Musique et Garmin Pay Oui Oui Ces usages ne justifient pas, à eux seuls, de passer à la Venu. Résistance à l’eau 5 ATM 5 ATM, natation Aucune des deux n’est à choisir comme ordinateur de plongée. Prix conseillé au lancement en France 549,99 € 329,99 € 220 € d’écart initial ; les prix actuels peuvent être différents.

La comparaison technique publiée par Garmin distingue notamment le multibande, les équipements audio et les outils d’entraînement. Il ne faut pas en déduire que la vívoactive 6 est dépourvue de fonctions sportives : elle possède ses propres programmes et données de récupération.

Pour l’autonomie, comparez le même usage et la bonne taille

Mode annoncé par Garmin Venu 4 41 mm Venu 4 45 mm vívoactive 6 Montre connectée Jusqu’à 10 jours Jusqu’à 12 jours Jusqu’à 11 jours Économie d’énergie 18 jours 25 jours 21 jours GPS uniquement 15 h 20 h 21 h Tous les systèmes satellites 13 h 19 h 17 h Tous les systèmes avec musique 6 h 9 h 8 h Tous les systèmes et multibande 12 h 17 h Non disponible Multibande avec musique 6 h 9 h Non disponible

Les tableaux des manuels Venu 4 et vívoactive 6 montrent pourquoi un chiffre en jours ne suffit pas. Pour une longue marche avec musique, le petit boîtier Venu peut être moins adapté que son grand frère. À l’inverse, activer le multibande change le niveau de service fourni : on ne peut pas comparer ce mode à un GPS simple comme s’ils étaient identiques.

Le multibande et les indicateurs sportifs : utiles à qui ?

Le multibande permet d’utiliser plusieurs fréquences de signaux satellites. Son intérêt est surtout de mieux gérer certaines situations difficiles, par exemple les reflets entre immeubles. Il ne garantit pas une trace parfaite et ne transforme pas la montre en appareil de cartographie complet. Pour des footings sur un parcours dégagé et un suivi général de votre activité, son absence ne rend pas la vívoactive inutilisable.

La Venu prend davantage de sens si vous préparez des séances et souhaitez des indications de préparation ou de statut d’entraînement. Pour marcher, aller à la salle et consulter votre sommeil, la vívoactive propose déjà beaucoup : le descriptif français de la vívoactive 6 détaille notamment les exercices guidés, Garmin Coach et les données de récupération.

Avec un iPhone ou un Android, vérifiez aussi les limites

Les deux modèles peuvent être associés à un iPhone ou un Android compatible. Certaines interactions diffèrent toutefois : les réponses aux messages ne sont pas identiques selon le téléphone. Les appels de la Venu nécessitent la liaison avec le smartphone ; son microphone ne signifie pas qu’elle dispose d’une connexion cellulaire autonome.

Garmin Pay impose une carte et une banque prises en charge. La musique téléchargée depuis certains services nécessite un abonnement. L’application ECG Garmin dépend du modèle, de la région, du logiciel et de Garmin Connect ; il faut vérifier son éligibilité avant d’en faire le critère principal. Cette mesure ponctuelle ne remplace pas une consultation médicale.

Laquelle choisir pour votre quotidien ?

Choisissez d’abord la vívoactive 6 si vous voulez suivre vos activités, votre sommeil et écouter de la musique sans payer pour des équipements supplémentaires peu utilisés. Regardez la Venu 4 si les appels au poignet, la lampe, le multibande et la préparation sportive répondent à des besoins identifiés. Pour elle, choisissez ensuite la taille : le modèle 45 mm apporte un écran et une réserve d’autonomie plus confortables, tandis que le 41 mm privilégie le gabarit.

Enfin, comparez les prix du jour à taille et bracelet équivalents. Les 549,99 € et 329,99 € sont les tarifs de lancement français annoncés dans les présentations de Garmin, et ne constituent pas une promotion vérifiée aujourd’hui.