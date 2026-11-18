Le gain de capacité atteint 20 % en 40 mm, mais reste faible en 44 mm. GPS, santé, téléphone compatible : les différences utiles avant de choisir.

Galaxy Watch9 : 20 % de batterie en plus que la Watch8, mais seulement en 40 mm

La Galaxy Watch9 ne gagne pas la même quantité de batterie selon sa taille. Face à la Watch8, le modèle de 40 mm passe de 325 à 390 mAh, tandis que le 44 mm passe de 435 à 445 mAh. Si vous cherchez une montre qui se recharge moins souvent, ce détail mérite plus d’attention que le seul numéro de génération.

La nouvelle puce peut également modifier la consommation, mais une capacité supérieure ne permet pas de calculer directement des heures d’utilisation gagnées. Ce comparatif distingue donc les caractéristiques annoncées et leurs conséquences possibles, sans présenter des durées mesurées que nous n’avons pas testées.

Le petit modèle gagne 65 mAh, le grand seulement 10 mAh

L’écart représente 20 % de capacité supplémentaire en 40 mm, contre environ 2,3 % en 44 mm. Ce calcul concerne la batterie ; il ne signifie pas automatiquement 20 % ou 2,3 % d’autonomie en plus. L’écran permanent, le GPS, les appels mobiles, les applications et le cadran changent la consommation.

Caractéristique Galaxy Watch9 Galaxy Watch8 Ce que cela change Tailles standard 40 et 44 mm 40 et 44 mm Comparer la même taille évite de confondre changement de génération et changement de format. Batterie, 40 mm 390 mAh 325 mAh 65 mAh supplémentaires, soit 20 %. Batterie, 44 mm 445 mAh 435 mAh 10 mAh supplémentaires : l’écart est bien plus réduit. Processeur Snapdragon Wear Elite Exynos W1000 Une évolution matérielle, dont le bénéfice réel dépend des tâches et du logiciel. Mémoire / stockage 2 Go / 32 Go 2 Go / 32 Go Pas de doublement de la place disponible pour les applications et téléchargements. Écran selon format Super AMOLED, 34 ou 37,3 mm Super AMOLED, 34 ou 37,3 mm Le grand modèle garde l’avantage de surface d’affichage. GPS Double fréquence Double fréquence Le suivi satellite n’est pas une nouveauté réservée à la Watch9. Versions Bluetooth ou LTE Bluetooth ou LTE La LTE n’est utile loin du téléphone qu’avec un service opérateur compatible. Protection annoncée IP68 et 5 ATM IP68 et 5 ATM Le changement de génération ne transforme pas la montre en équipement de plongée. Score d’énergie, sommeil, coach running Oui Oui Une bonne partie du suivi quotidien reste commune.

La fiche comparative française de Samsung confirme ces capacités et les fonctions communes. Elle montre aussi pourquoi il faut identifier la variante exacte avant de choisir : Watch8 standard et Watch8 Classic ne sont pas interchangeables dans un tableau de prix ou de caractéristiques.

Pour courir ou dormir avec, pensez à votre prochaine recharge

Une sortie GPS, de la musique en Bluetooth et des appels LTE sollicitent des composants différents. Le pourcentage restant après une journée ordinaire ne prédit donc pas forcément la tenue pendant une longue activité. La capacité en mAh ne permet pas de déduire une durée en GPS ou en LTE : ces usages demandent des mesures dans les mêmes conditions pour comparer les deux générations.

Pour un utilisateur du petit format, la réserve supplémentaire de la Watch9 est un argument tangible. En 44 mm, le choix doit davantage reposer sur le prix proposé et sur un besoin précis, puisque le seul écart de capacité est faible. Un propriétaire satisfait de sa Watch8 n’a pas, sur ce seul critère, la preuve qu’un remplacement changerait ses journées.

Le bon réflexe consiste à lister votre usage le plus exigeant : course sans téléphone, suivi du sommeil après une journée entière, ou notifications et paiement. Cela évite d’acheter une variante LTE que vous ne comptez jamais activer, ou un petit modèle choisi uniquement pour son prix alors que vous consultez beaucoup de cartes.

Votre téléphone peut compter davantage que la génération

Ces Galaxy Watch ne sont pas un choix pour accompagner un iPhone. Samsung précise dans son guide français des objets connectés que la génération actuelle est destinée aux smartphones Android compatibles. Certaines fonctions restent en plus liées à l’écosystème Galaxy.

C’est particulièrement important pour l’ECG et la pression artérielle. Les conditions de Samsung Health Monitor en France demandent un smartphone Samsung Galaxy sous Android 12 ou ultérieur pour ces fonctions, avec des restrictions régionales. La mesure de pression artérielle nécessite également un étalonnage avec un tensiomètre compatible. Acheter une Watch9 ne supprime pas ces conditions.

Le paiement sans contact impose de son côté une carte et une banque acceptées par le service utilisé. Pour les appels sans smartphone à proximité, vérifiez la prise en charge de la variante LTE et le coût du forfait auprès de votre opérateur français. Le mot « LTE » sur la fiche ne vaut pas abonnement inclus.

La Watch9 40 mm est la plus convaincante à examiner si votre priorité est la réserve de batterie dans un petit boîtier. Pour une première montre en 44 mm, une Watch8 nettement moins chère peut rester cohérente : les usages de base, le GPS double fréquence et plusieurs fonctions de santé sont partagés.

Pour comparer une offre, relevez successivement la taille, Bluetooth ou LTE, le bracelet, le vendeur et les conditions de garantie. Une remise sur une autre variante ne mesure pas l’économie réelle entre deux montres équivalentes. Les deux générations sont proposées en France. Le montant à comparer reste celui de la même variante, à la date de l’achat, après les éventuelles conditions de remboursement.

Enfin, ne changez pas uniquement pour un nom de logiciel sans vérifier la mise à jour proposée à votre Watch8. La disponibilité peut varier selon la région et la variante. La nouveauté matérielle la plus facile à quantifier ici reste bien la batterie, avec un gain surtout marqué sur le 40 mm.